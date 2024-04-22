Премьер-министр страны просит денег сохранения заселённости

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На протяжении нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны Финляндия и Россия сохраняли добрососедские и взаимовыгодные отношения. При этом официальный Хельсинки демонстрировал подчёркнутый нейтралитет.

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В 1995 году Финляндия стала членом ЕС, что никоим образом не отразилось на сотрудничестве двух государств. Приблизительно в то же время Хельсинки начал сближение с Североатлантическим альянсом, когда присоединился к программе "Партнёрство во имя мира". После этого Финляндия начала участвовать в некоторых программах альянса. Впрочем, и даже это не помешало взаимовыгодным отношениям двух стран. Но с апреля 2023 года эта страна, имеющая с Россией очень протяжённую границу, стала полноправным членом НАТО и полностью закрыла все КПП на российско-финляндской границе. И это решение официального Хельсинки! Хотя, вероятно, принималось оно по настоятельной "просьбе" Вашингтона и Брюсселя.

Теперь в финской столице ноют. Практически в буквальном смысле. Стало известно, что Финляндия просит денег у Евросоюза для поддержки приграничных с Россией регионов. Об этом сообщило агентство ТАСС с ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

Как говорится в сообщении, Петтери Орпо – премьер-министр Финляндии, надеется на финансовую помощь со стороны Евросоюза для приграничных регионов, наиболее пострадавших от закрытия границы.

"Сохранение заселенности Восточной Финляндии очень важно для Финляндии. Крайне важно, чтобы это было учтено при финансировании ЕС и в программе следующей Комиссии. Это было наше главное послание председателю Комиссии (Урсуле - прим. ТАСС) фон дер Ляйен. Финляндия и другие государства-члены ЕС, граничащие с Россией, также нуждаются в поддержке Союза для улучшения безопасности наших границ. Речь идет об охране внешней границы ЕС в целом", – отметил премьер-министр Орпо на встрече с главой Еврокомиссии в Лаппеенранте.

Какая-то двойная позиция у главы финского правительства. С одной стороны, он прямо говорит о том, что беспокоится из-за оттока населения из приграничных районов, возникшего из-за перекрытия КПП. Соответственно, просит поддержки. И тут же просит денег "для улучшения безопасности" границ, что автоматически приведёт к их закрытию.

Хотя финского политика где-то отчасти можно понять. Не попроси он денег для охраны границ всего ЕС, тогда не выделят и на нужды Финляндии.