Эксперты американского аналитического издания оценили возможности ракетоносца

Фото: РИА Новости / © Кристина Кормилицына

В западном издании The National Interest (NI) назвали российский модернизированный сверхзвуковой ракетоносец Ту-160М2 настоящей угрозой для Запада. Кстати, это даже не модернизация, а полностью новый самолёт, схожий со своими предшественником Ту-160М лишь визуально. И машины данного типа сейчас строятся с нуля, без использования старого задела. А вот Ту-160М – это модернизация "Белого лебедя" предыдущих серий.

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Как сообщает издание, это самый быстрый, самый крупный и самый тяжёлый бомбардировщик в мире. Новый вариант Blackjack по классификации НАТО, позиционируется как полностью "обновлённый" самолёт. Новый Ту-160М2 получил современные системы РЭБ и средства связи нового поколения.

Российские Ту-160М2 обладают мощным ударным потенциалом, что делает их очень опасными для западных сил. Новые "Белые лебеди" могут нести гиперзвуковые ракеты. Но помимо гиперзвукового оружия в арсенале Ту-160М2 имеются средства поражения, которые есть и у предшественника. В частности, это стратегическая крылатая ракета X-101 и её ядерная версия Х-102. Поэтому, как констатирует The National Interest, Ту-160М2 – это не только система доставки гиперзвукового оружия, но и гигантский летающий "грузовик" с ракетами. Кроме того, он может нести уменьшенную версию ракеты Х-101 – Х-50.

А ещё самолёт оснащён мощными средствами противоракетного противодействия и обладает невероятной способностью пробивать системы ПВО.

Как говорится в материале западного издания, если Россия получит весь заказ на 50 самолётов Ту-160М и развернёт их все вместе, то все эти "птицы" смогут одновременно выпустит 32 гиперзвуковых ракеты по заданной цели. Что-то с математикой у западных экспертов не заладилось

Ту-160М2 является очень важным оружием для ВС России. По версии NI, у США есть системы, которые могут конкурировать с новым российским самолётом. Например, Northrop Grumman B-21 Raider.

Однако, для того чтобы по-настоящему противостоять такой угрозе, Штатам придётся полностью обновить и модернизировать свою систему воздушной войны. Как отмечено, похоже, в ближайшее время этого делать никто не будет.