Иностранный ресурс о российском "Солнцепёке"

ТОС-1А "Солнцепёк". Фото: Леонид Фаерберг / SOPA / ZUMA / ТАСС

Западные эксперты и аналитики всегда весьма пристально следили за российским оружием, а также тактикой его применения. И этот интерес постоянно усиливается на фоне успехов ВС РФ и России в целом. От этих экспертов не укрылось сообщение о том, что отечественная оборонная промышленность в два с половиной раза нарастила выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1A "Солнцепёк", прекрасно зарекомендовавших себя в ходе проведения СВО.

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Профильный бельгийский ресурс Army Recognition в своём материале, посвящённом российской системе, дал ей весьма высокую оценку. Как говорится в публикации, ТОС-1A, известна своей мощью и является одним из ключевых компонентов артиллерийского парка армии России. Это одна из самых разрушительных оружейных систем в мире. ТОС-1A работает по аналогии с реактивными системами залпового огня (РСЗО) и стреляет реактивными снарядами калибра 220 мм, снаряженными термобарической смесью. При подрыве снаряда такая смесь выделяет тепло и выжигает кислород в пределах зоны досягаемости.

Разрушительная сила ТОС-1А является общепризнанной, и применение таких систем имело стратегически важное значение для России в конфликте с Украиной. "Солнцепёк" оказывает психологическое воздействие на поле боя из-за своей способности наносить внезапный и сильный урон на большой площади. И это деморализует силы противника. Кроме того, термобарическая начинка боеприпасов означает, что они особенно смертоносны в закрытых помещениях, где распространение взрывной волны и тепла ограниченно. Соответственно, боеприпас ТОС-1А становится ещё более разрушительным.

Не укрылось от зарубежных экспертов и то, что "Солнцепёк" был существенно модернизирован с учётом опыта, полученного в ходе проведения СВО. ТОС-1A получил "клетку" для защиты от FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, а так же мобильную систему РЭБ "Волнорез", обеспечивающую дополнительные защитные возможности. За прошедшие годы выросла дальность стрельбы системы и её огнёвые возможности. Первоначально ТОС-1A имела дальность стрельбы всего 6 километров, но после проведённой модернизации она возросла до 10 километров. Соответственно, эффективность системы существенно возросла в различных сценариях боя.