Информация о потерях дорогостоящей техники просочилась в западную прессу

Танк Abrams (изображение для иллюстрации). Фото: © Global Look Press/dpa/Armin Weigel

С самого начала Специальной военной операции коллективный Запад стал оказывать Украине всевозможную военную "помощь", в том числе и поставками бронетехники, включая танки. Сначала это были машины советского образца, затем пришёл черед и западных основных боевых танков.

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Первыми свои Challenger 2 передала Великобритания. В количестве всего 14 машин. Решение о передаче этих "неубиваемых" танков носили политический характер. Просто было необходимо заставить западных союзников последовать примеру. Тем более что на вооружении стран Европы имеется ещё довольно приличное количество танков Leopard 2 немецкого производства в различных модификациях. Последними передали свои расхваленные M1 Abrams американцы. Тянули до последнего. Во-первых, огромные репутационные риски, во-вторых, в Штатах снимали со своих танков всё секретное и ценное.

И если танки Challenger 2 и Leopard 2 сразу же продемонстрировали свою способность гореть под ударами русского оружия в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ, то американских танков на передовой не было видно. Но настал и их черёд.

Впервые бронированный монстр из-за океана под названием Abrams был уничтожен под Авдеевкой. А затем "Абрамсы" стали гореть один за другим. Не то чтобы сильно много, но всё же... Разумеется, в Киеве стараются сильно не афишировать такие потери, чтобы не расстраивать спонсоров из-за океана. Но информация о потерях танков Abrams всё же просочилась даже в американскую прессу!

По данным издания The New York Times (NYT), которое ссылается на высокопоставленный источник в США, за последние два месяца Украина потеряла пять танков Abrams. При этом австрийский инструктор Маркус Райснер, следящий за использованием оружия и его потерями, заявил, что ещё три танка получили средние повреждения с того момента, как оказались на передовой.

По данным Министерства обороны РФ, было уничтожено шесть танков Abrams. О последнем уничтоженном стало известно 1 апреля [прим.].

Как пишет NYT, танки являются одним из символов мощи армии США. Но дроны изменили правила боя и начали наносить смертельный урон этому символу. Стоимость FPV-дрона составляет всего 500 долларов. И это ничтожная инвестиция для уничтожения танка, который стоит 10 миллионов долларов.