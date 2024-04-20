Очередное заявление от представителей западного мира

© Фото : IRNA

Недавно на итальянском острове Капри состоялся очередной "слёт" министров стран Большой семёрки. Основная повестка этой встречи – дальнейшее оказание помощи Украине. Кстати, Дмитрий Кулеба, занимающий пост руководителя киевского МИД, тоже там присутствовал и в свойственной ему манере требовал зенитно-ракетные комплексы Patriot. В общем, что-то они там порешали и пообещали. Заодно сделали ряд громких заявлений. Об одном из них сообщило зарубежное издание Politico.

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Как говорится в материале издания, 19 апреля "Группа семи" (она же Большая семёрка или G7) направило резкое предупреждение Ирану, чтобы он воздержался от отправки баллистических ракет в Россию.

Предупреждение, сделанное в коммюнике министров финансов G7, прозвучало всего через несколько часов после ответного удара Израиля по Ирану. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил репортерам на Капри, что Соединенные Штаты были "проинформированы" Израилем об ударе "в последнюю минуту, но со стороны Соединенных Штатов не было никакого вмешательства".

Предостережение G7 последовало вслед за сообщениями разведки о том, что Иран якобы может пополнить "истощённые" запасы ракет России и заодно поделиться ракетными технологиями.

"Мы призываем Иран не делать этого, поскольку это будет означать существенную материальную эскалацию его поддержки войны России на Украине", — говорится в тексте G7. Если Тегеран сделает это, "мы готовы отреагировать быстрым и скоординированным образом, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана", – заявили министры в коммюнике.

Одной из возможных санкций может стать "ограничение" полётов государственной авиакомпании Iran Air. Хотя, как отмечает Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников, в данном случае остаются открытые юридические вопросы.



