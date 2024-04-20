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crazycat21
Великобритания закупила шесть вертолётов Airbus H145 для заграничных миссий
Новые машины будут нести службу в Брунее и на Кипре

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Вертолет Jupiter/H145 Королевских ВВС. Фото: Министерство обороны Великобритании

Как сообщил ресурс Breaking Defense, подразделение военных закупок Великобритании (Defense Equipment and Support) объявило 18 апреля о заключенном контракте с компанией Airbus на поставку шести вертолётов H145. Cтоимость контракта составляет 122 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 152 миллионам долларов. Заказанные вертолёты предназначены для выполнения задач в Брунее и на Кипре. Поставка винтокрылых машин запланирована на следующий год, а выполнять свои задачи за границей они начнут год спустя.

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По данным ресурса, сроки поставки и ввода в эксплуатацию вертолётов не соответствуют первоначальным планам. Ранее министерство обороны Великобритании заявляло, что новые машины будут готовы к использованию к 2024 году.

Фото: Министерство обороны Великобритании

Новые лёгкие вертолёты призваны заменить Airbus Puma HC2, которые "временно" базировались в Брунее и на Кипре. В первом случае "Пумы" использовались для обучения лётчиков, во втором – для поисково-спасательного обеспечения Королевских ВВС. 

Puma взяла на себя эти функции после вывода из эксплуатации вертолетов Bell 212 (Бруней) и Bell 412 (Кипр), которые первоначально планировалось заменить в рамках британской программы создания новых средних вертолетов (NMH).

Как отмечено, Лондон согласился с уменьшением возможностей ротации машин и заказал всего шесть H145, что на две единицы меньше, чем количество машин предыдущего типа. Представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что в Брунее и на Кипре будет размещено по три новых вертолёта.

На британской службе вертолёты H145 получили обозначение Jupiter HC2. Они будут "нести службу" вместе с 29 вертолётами H135 и другими 7 машинам H145 из Школы подготовки вертолетов Министерства обороны Великобритании.

По данным компании Airbus, увеличение числа H145 позволит снизить затраты на их содержание и сократить время подготовки пилотов.

#новости #техника #армия #авиация #великобритания #военные новости #вертолеты #airbus #h145m
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