Американские эксперты рассказали о недавних учениях Командования глобальных ударов ВВС США

B-2 Spirit из состава 509-го бомбардировочного крыла во время учений Spirit Vigilance. Фото: ВВС США

В настоящее время всего три страны мира имеют в составе своих ВВС стратегические бомбардировщики. Это Россия, Китай и США. Самый многочисленный парк таких больших самолётов у США. В то же время в составе авиационного парка американцев находятся и самые дорогие "стратеги"– малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, стоимость каждого из которых вместе с оборудованием превысила 2 миллиарда долларов.

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Публикация, посвящённая таким дорогостоящим "игрушкам" вышла на страницах профильного американского ресурса Military Watch. К сообщается, 15 апреля ВВС США развернули сразу дюжину таких машин "для демонстрации силы". И все эти самолёты (из немногочисленного парка в 20 машин) взлетели с авиационной базы Уйтмен, штат Миссури.

Общеизвестно, что у B-2 очень высокие эксплуатационные расходы. Они намного больше, чем у любого боевого самолёта в мире. При этом уровень боевой готовности стелсов крайне низок. Всего двенадцать самолётов – это 60% от парка однотипных машин. Два таких бомбардировщика находятся на ремонте после авиационных инцидентов при заходе на посадку. Вероятно, ещё шесть "Спиритов" также не могут подняться в воздух. Поэтому Military Watch считает подъём в воздух сразу двенадцати B-2 просто демонстрацией силы.

Отмечено, что учения Spirit Vigilance состоялись через день после того, как Иран нанёс удар с применением ракет и беспилотников по военным объектам на территории Израиля. В свою очередь, Израиль ранее атаковал иранское посольство в Сирии. После обмена ударами существовал риск эскалации между иранскими, американскими и израильскими силами. Причем ожидалось, что последние будут поддержаны рядом западных стран. Но при этом остаётся неясным, насколько обмен ударами повлиял на решение о проведении учений Spirit Vigilance, поскольку состояние парка B-2 свидетельствует о том, что на подготовку к ним потребовалось бы несколько дней.

Бомбардировщик B-2 считается особенно важным средством для любого крупного нападения Запада на Иран, поскольку это единственный самолет, способный доставлять бомбы GBU-57, которые обладают наибольшей проникающей способностью среди любого неядерного оружия. Но военные объекты Ирана, включая хранилища ракет и даже аэродромы сильно укреплены и находятся "под землёй".

Military Watch сообщает, что B-2 Spirit в силу своей малозаметности и большой грузоподъёмности остаётся единственным средством доставки 15000-килограммовых бомб. Но высокие требования к обслуживанию бомбардировщиков означают, что они не могут базироваться за пределами США. А американские военные базы на Ближнем Востоке и Восточной Европе в случае крупного конфликта станут язвимыми для ракетных ударов Ирана. Уязвимость "Спиритов" на аэродромах был наглядно продемонстрировано, когда единственный авиаполк на таких бомбардировщиках на полгода лишился готовности из аварии в декабре 2022 года.

Способность B-2 наносить удары по иранским объектам находится под вопросом. Ещё в 90-х годах вопросы малозаметности находились в приоритете. Но за три десятилетия технологии шагнули далеко вперёд. Даже в 1980-х годах мощь советской системы ПВО заставила внести в конструкцию B-2 дорогостоящие изменения перед запуском машины в серийное производство. После этого самолёт получил способность проникать в воздушное пространство противника на малых высотах.

Американский ресурс предполагает, что в случае конфликта стратегические бомбардировщики не будут использоваться до тех пор, пока ПВО Ирана не будет полностью подавлена. А это очень трудная задача из-за высокой плотности и сложности иранской системы противовоздушной обороны. К тому же в её составе имеются РЛС, оптимизированные для обнаружения самолётов-невидимок и дальнобойные ЗРК. А в следующем году ситуационная осведомленность Ирана о потенциальных воздушных угрозах будет дополнительно повышена за счет поставки российских истребителей Су-35 , которые были разработаны специально для борьбы с малозаметными самолётами.

P.S. В современных реалиях более или менее адекватный анализ со стороны геополитических противников является большой редкостью.