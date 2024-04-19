Директор оборонной корпорации SAAB высказал свои опасения по поводу поставок китайского сырья, необходимого для производства снарядов

Производство снарядов. Фото: Global Look Press/Philipp Schulz В процессе оказания военной "помощи" Киеву страны Европы изрядно подчистили собственные арсеналы и только потом сообразили, что снарядов не хватает и самим. Сейчас в европейских столицах думают, где бы эти снаряды взять и как нарастить их производство. А для производства снарядов необходим порох. Интересная публикация на эту тему вышла на страницах западного издания Politico.

В материале приводятся слова генерального директора корпорации Saab Микаэля Йоханссона, сказанные в интервью журналистам. Он предупредил, что Европа сильно зависит от поставок пороха из Китая. Поэтому ЕС может столкнуться с "кризисом" таких поставок. То есть ясно дал понять, что этих поставок может и не быть, если Пекин не захочет [прим.].

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Пекин играет ключевую роль в снабжении стран ЕС сырьем, необходимым для их оборонной промышленности. Но при этом Китай поддерживает и Москву.

В качестве решения проблемы глава оборонной корпорации предложил правительствам стран Европы смягчить экологические правила, чтобы местным оборонным компаниям было проще диверсифицировать свои цепочки поставок критически важных военных компонентов.

Когда дело доходит до поставок ингредиентов для пороха (пороха, используемого для стрельбы снарядами), западным оборонным фирмам следует попытаться диверсифицировать свои источники, – сказал Микаэль Йоханссон.

При этом отмечено, что хоть ситуация со сроками выполнения заказов и ценами сейчас и улучшилась, по-прежнему остаются "узкие места". Особенно в поставках пороха и нитроцеллюлозы, необходимой для производства пороха.

"Риск того, что Китай прекратит поставки нитроцеллюлозы для производства пороха в Европу… будет пагубным".

Politico сообщает, что Еврокомиссия стремится помочь в этом вопросе. Почти половина из 500 миллионов евро субсидий направлена на проекты, связанные с производством пороха.

Среди прочего порох изготавливается из нитроцеллюлозы. В свою очередь, она производится из хлопковых волокон. Последние производятся, в основном, в Китае.

Когда дело доходит до производства вооружений, ставки на китайское сырье и комплектующие слишком высоки. По данным спецслужб США, Китай (якобы) поставляет нитроцеллюлозу России. В Брюсселе осознают все риски. Поэтому производители пороха блока должны диверсифицировать источники поставок. Это можно сделать двумя путями. Либо найти новых поставщиков хлопка, чью продукцию можно использовать для производства пороха (а это время), либо инвестировать в новые решения. Последним может быть производство древесной целлюлозы. Как заявлено, такая работа уже ведётся. Уже в 2022 году финско-норвежский производитель боеприпасов Nammo начал изучать возможность замены широко используемой целлюлозы на основе хлопка древесной целлюлозой.