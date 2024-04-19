Генсек альянса четко дал понять, что странам альянса не стоит жадничать. Только оружие потом придется купить для восполнения запасов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look PressАгентство ТАСС сообщило, что состоялось очередное заседания Совет Украина – НАТО. Оно проходило в онлайн формате. И в ходе итоговой пресс-конференции довольно любопытное заявление сделал генсек альянса норвежец Йенс Стотенберг. Он сказал, что страны НАТО должны отдавать оружие Украине даже в ущерб собственной обороноспособности.

Функционер дал понять, что страны альянса должны поглубже забраться в свои оружейные запасы. И не исключено, что существует риск, что их запасы впоследствии окажутся ниже требований НАТО. Но, по версии Столтенберга, если это единственный путь, с помощью которого страны блока могут поставить Киеву оружие, то на этот риск необходимо пойти.

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При этом генсек альянса отметил, что решение о передаче Украине оружия в ущерб себе должны приниматься на национальном уровне, то есть на уровне правительств государств. И то при условии, что государства потом смогут вывести уровень своих военных возможностей в соответствии с требованиями НАТО.

Фактически Столтенберг завуалировано дал понять, чтобы страны-участницы блока "не жадничали", вынимали всё, что у них есть для передачи и Киеву. А потом странам НАТО предлагается пополнить свои армейские склады. За деньги! С учётом того, что основными производителями вооружения в западном мире являются американские оборонные корпорации, то сразу понятно откуда "торчат уши".