По данным зарубежного ресурса, передача первых истребителей состоится до конца весны

Истребитель F-16. Фото: Королевские силы Бельгии

Долгое время Киев выпрашивал у стран коллективного Запада истребители F-16 американского производства. В результате западная коалиция пошла "на встречу" и согласилась передать эти машины. На роль стран-доноров, чьи самолёты должны быть переданы Киеву были назначены Дания, Нидерланды и Норвегия. После этого за рубежом началась подготовка украинских пилотов.

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Согласно последним данным, первая группа самостийных лётчиков уже прошла необходимую подготовку. А вот сама передача подержанных истребителей задерживается. Первой страной, чьи самолёты должны были оказаться в небе Украины изначально называлась Дания. Однако передача машин была отложена до лета.

Теперь же стало известно, что первой страной, чьи (уже бывшие F-16) прибудут на Украину, станет Бельгия. Истребители будут переданы Киеву до конца весны. Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition. Кстати, само издание тоже бельгийское.

Как говорится в публикации, соответствующее заявление было сделано во время пресс-конференции 18 апреля 2004 года.

Премьер-министр де Кроо изложил приверженность Бельгии поддержке обороноспособности Украины. "Эта инициатива не только укрепляет способность Украины защищать свой суверенитет, но и означает солидарность, разделяемую членами НАТО в эти неспокойные времена", – сказал де Кроо.

Подробности о количестве передаваемых самолётов и сроках их поставки не раскрывались. В настоящее время украинские летчики, прошедшие подготовку в Англии, находятся во Франции на авиабазе Казо для обучения воздушному бою и артиллерийской стрельбе.

Новое заявление корректирует прошлое. Ранее бельгийские власти заявляли, что передадут некоторые из своих самолётов только с 2025 года.