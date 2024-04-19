К "восстановлению" Украины предлагается привлечь тяжеловесов немецкой промышленности, включая оружейные компании.

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

На фоне состоявшегося "незапланированного" визита вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека в Киев довольно любопытная публикация вышла на страницах издания Politico. Заголовок гласит, что Хабек хочет, чтобы Германия восстановила Украину. Однако суть кроется в деталях.

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Как говорится в материале, вместе с делегацией руководителей немецкой оборонной и энергетической промышленности политик прибыл в Киев вечером 18 апреля. Заявленная цель визита – желание Хабека подключить к восстановлению промышленных "тяжеловесов" своей страны к украинской экономике во всех сферах, от производства вооружений до создания устойчивой энергосистемы.

Но тут же Politico пишет, что немецкие поставщики уже поставляют вооружение Киеву. При этом они готовятся максимально использовать то, что в будущем может стать крупной "бизнес-возможностью".

В публикации прямо говорится, что на восстановлении Украины "будут деньги". При этом аналитики отмечают, что реальная боевая среда может послужить оружейным компаниям "прекрасной лабораторией" для тестирования своих новейших технологий.

"Немецкая оборонная промышленность своими обязательствами в Украине поддерживает борьбу за свободу и демократию", — заявил Хабек в заявлении, отправленном по электронной почте. "Своими частными инвестициями они вносят вклад в безопасность и устойчивость страны".

В принципе, это всё что необходимо знать о современной западной политике. Ничего нового – только бизнес. Но в Берлине тоже "молодцы", сначала завели собственную экономику в не самое лучшее положение, а теперь ищут, где бы и на ком заработать. И всё под прикрытием защиты демократии.

P.S. Во время визита Хабека в Киев сыграли "воздушную тревогу", во время которой он спокойно попивал воду и общался с коллегами и журналистами. Кстати, Роберт Хабек не только вице-канцлер, но министр финансов Германии.