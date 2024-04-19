Министр обороны этой страны сообщил о намерениях Буэнос-Айреса

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: AP

Ещё в конце осени в Аргентине прошли президентские выборы, по результатам которых главой этой весьма небогатой страны стал глава либертарианской партии "Свобода наступает" Хавьер Милей. Довольно специфичный господин, которого даже прозвали Мини-Трампом.

реклама

После победы Милей Буэнос-Айрес сделал резкий политический разворот и взял прозападный курс. Точнее проамериканский. Прямым свидетельством этого является недавно состоявшаяся покупка Аргентиной у Дании истребителей F-16 в количестве 24 единиц. Без одобрения Вашингтона такая сделка просто бы не состоялась.

Дальше всё интереснее! Стало известно, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление министра обороны этой латиноамериканской страны Луис Петри, опубликованное в одной из социальных сетей. Аргентинский политик поделился, что во время встречи с замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, представил письмо о намерениях, в котором просил сделать Буэнос-Айрес глобальным партнёром Североатлантического альянса.

"Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят модернизировать и обучить наши силы по стандартам НАТО", — написал глава минобороны.

Также сообщается, что во время встречи обсуждались не только обучение и модернизация аргентинской армии, но и возможность участия Аргентины в совместных с НАТО операциях "по поддержанию мира", безопасности море и в сфере борьбы с дезинформацией.

Серьёзная заявка. И есть вероятность, что Брюсселе и Вашингтоне её постараются побыстрее "протолкнуть" к одобрению. Тем более, что США заинтересованы в усилении своего влияния в Южной Америки. Интересно, а что будет дальше?

Пока это только предположения в контексте того, что Киев постоянно выпрашивает вооружение у Запада. Не исключено, что Зеленский будет выпрашивать истребители F-16 у Милея. А зачем они Буэнос-Айресу, если Аргентина вдруг может стать глобальным партнёром НАТО?