У палубной авиации американского флота технические проблемы

Boeing T-45 Goshawk. Источник фото: military.com

По данным профильного ресурса Breaking Defense, в ВМС США заявили, что полёты учебно-тренировочных самолётов T-45C Goshaw по-прежнему остаются приостановленными, после отказа двигателя на одном из них. Инцидент произошёл ещё неделю назад. Поэтому авиация американского флота продолжает оценивать состояние всего парка самолётов данного типа.

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Как сообщается, самолёт, приписанный к 1-му тренировочному авиационному крылу, совершил экстренную посадку в штате Миссури ещё 12 апреля. Посадка была произведена из-за возникшей неисправности двигателя. Никто из членов экипажа не сообщил о полученных травмах, а состояние самолёта ещё оценивается. По данным Breaking Defense, представитель ВМС США заявил, что полёты всех самолётов T-45C Goshaw приостановлены из соображений безопасности.

В планах ВМС США в ближайшие годы заменить самолёт Boeing T-45 Goshawk на новый тип. Но подрядчик, который займётся разработкой новой машины пока не определён.

В информации, распространенном в прошлом году, указывалось, что ВМС планируют закупить как минимум 145 новых учебных самолетов и заключить контракт на поставку этих самолетов в 2026 году.

Лёгкий однодвигательный реактивный самолёт Boeing T-45 Goshawk ("Тетеревятник"), разработанный корпорацией McDonnell Douglas, совершил свой первый полёт ещё в 1988 году. С 1992 года этот УТС стоит на вооружении авиации американского флота. Машина предназначена для подготовки лётчиков к полётам с палубы авианосца. Самолёт уж считается устаревшим и довольно проблемным. В частности. в 2017 году около 100 пилотов-палубников отказались летать на T-45 Goshawk из-за технических проблем. В большинстве случаев основной проблемой называлось кислородное голодание. После проверки систем полёты были возобновлены.