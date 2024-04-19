Представлен самый последний прототип нового британского ОБТ

Фото: Министерство обороны Великобритании / armyrecognition.com

Как сообщил профильный ресурс Army Recognition, армия Великобритании в скором времени получит на вооружение новый основной боевой танк Challenger 3. Информация приводится со ссылкой на британское оборонное ведомство.

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Согласно опубликованным данным, это танк, считающийся одним из самых современных в Европе находится на стадии запуска в производство. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал такой прогресс "критическим" на фоне растущих глобальных угроз. Заявление Шаппса прозвучало во время его визита на завод Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в Телфорде, где он встретился с командой, ответственной за это "инженерное чудо".

Как говорится в материале Army Recognition, Challenger 3 может похвастаться усовершенствованной броней и современной огневой мощью, включая новую башню с гладкоствольной пушкой, совместимой с боеприпасами НАТО, улучшенными датчиками и впечатляющим набором технологий, что делает его самым защищённым танком, когда-либо эксплуатировавшимся британской армией. Предполагается, что эта машина сыграет ключевую роль в британской стратегии сдерживания. Все построенные прототипы планируется испытать "в боевых условиях"[цитата по тексту, прим.] для доработки их характеристик. Кроме уже построенных боевых машин планируется собрать ещё 140 таких танков. Они должны остаться на вооружении армии Великобритании как минимум до 2040 года.

Новая конструкция башни и броня танка обеспечивает превосходную защиту экипажа. Танк оснащен системой лазерного предупреждения и системой активной защиты "Trophy", способной обнаруживать и нейтрализовать приближающиеся угрозы, применяя средства противодействия, перехватывать и уничтожать их до того, как они смогут поразить машину. Кроме того, Challenger 3 получил более мощный двигатель с модернизированной системой охлаждения. Он также оснащен гидрогазовой подвеской третьего поколения, повышающей точность стрельбы во время движения танка. Максимальная скорость движения по шоссе составляет 60 км/ч.

P.S. Согласно данным, появлявшимся в СМИ ранее, новые ОБТ будут перестроены из уже имеющихся в британской армии Challenger 2. И вообще непонятно, для чего островитянам танки?