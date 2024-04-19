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crazycat21
Захарова назвала "буйным" эстонского генерала, угрожавшего ударами по России
Представитель МИД России прокомментировала очередные воинственные заявления из Прибалтики

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Западные политики и военные продолжают нагнетать антироссийскую истерию. Якобы Россия в ближайшие годы "нападёт" на одну и стран НАТО. И это при том, что России это абсолютно не надо. Нет никаких мотивов: ни политических, ни геополитических, ни экономических. Об этом неоднократно заявляли в Кремле и МИД России. Однако западных деятелей это не останавливает. Создаётся впечатление, что иностранные столицы из Вашингтона и Брюсселя завезли одинаковые методички.

Последним из "отличившихся" западных деятелей стал Мартин Херем, командующий Сил обороны Эстонии [и в целом министр обороны страны, прим.]. Этот генерал во время заседания Академии наук выступил с довольно воинственной речью по отношению к России. Об этом сообщила прибалтийская пресса. 

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Мартин Херем. Изображение: скриншот видео

Для начала этот господин отметил, что "не видит" военной угрозы за границами Эстонии. Но если таковая возникнет, то у страны будет достаточно времени, чтобы подготовится. Затем он заявил, что Эстонии нет необходимости ждать НАТО, поскольку альянс уже в стране. 

У НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии. "Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", – сказал Херем.

Ну, а дальше этого высокопоставленного эстонского военного окончательно "понесло". Во-первых, он заявил, что если Россия пожелает провести одну военную операцию продолжительностью месяц против одной из прибалтийских республик, то ей не понадобится особой подготовки. Во-вторых, он сказал, что целью России может быть не победа, создание напряжённой обстановки. В-третьих, этот генерал почему-то уверен, что Россия почему-то обязательно проиграет. И даже привел некоторые цифры. В-четвёртых, эстонский министр заявил, что с первых минут "агрессии" Эстония совместно с Финляндией и Швецией сразу же установят контроль над Балтийским морем. 

"Если мы закроем Балтийское море, как собираешься доставлять картошку из Петербурга в Калининград?" – спросил Херем.

Что касается надуманной якобы агрессии, то по версии Херема, войска вошедшие на территорию Эстонии будут остановлены "пехотой и танками". А ещё последовало вот такое заявление:

"А всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", – сказал Херем.

Мария Захарова. Изображение: МИД России

Разумеется, такая воинственная риторика из столицы одной бывшей советской республики, когда-то являвшейся лицом развитого социализма, не осталась незамеченной в Москве. На заявление господина Херема в своём интервью изданию "Известия" отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как всегда, коротко и точно.

"Буйный больной" 

И правда, кого этот эстонский генерал собрался разбивать  "вдребезги"? Вдребезги можно разбить другое. Что касается эстонской пехоты и танков, то тут всё ещё намного интересней. С пехотой понятно, можно набрать ополчение. Только генерал не конкретизировал, сколько у Эстонии танков? Вопрос интересный.


#новости #россия #политика #нато #геополитика #эстония #мартин херем
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