Израиль нанёс удар по окрестностям иранского города Исфахан. Эксперты зарубежного ресурса предполагают, что одной из целей мог стать близлежащий аэродром

F-14 Tomcat ВВС Ирана. Источник фото: keymilitary.com

На Ближнем Востоке становится жарко. В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанёс удар по объектам на территории Израиля в ответ на обстрел своего посольства в Дамаске. В свою очередь, рано утром 19 апреля израильские ВВС атаковали объект на территории Ирана. Профильный ресурс Military Watch сообщил, что предполагаемой целью удара Израиля могла стать база истребителей F-14 ВВС Ирана.

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Как говорится в материале, удар был нанесён примерно в 3-00 по местному времени. Для проведения атаки Силы обороны Израиля применили несколько беспилотников. Удар наносился по целям в иранском городе Исфахан и в его окрестностях. По данным местных СМИ ядерные объекты в окрестностях города остаются в полной безопасности, а средства ПВО перехватили несколько небольших дронов. На опубликованных кадрах видны перехваты этих аппаратов. Тем не менее, как отмечает Military Watch, на авиационной базе 8-й армии ВВС произошёл взрыв. Это может указывать на то, что атака дронов могла быть частично успешной.

На озвученном аэродроме базируются истребители F-14 Tomcat. Это один из самых мощных типов боевых самолётов, стоящих на вооружении Ирана. Именно "Томкэты" использовались для охраны близлежащих ядерных объектов. Иранские машины в последнее десятилетие были существенно модернизированы с использованием авиаоники и вооружения местного производства.

Как предполагает Military Watch, "вероятность повреждения парка F-14 остается значительной, поскольку в недавних сообщениях нет никаких указаний на то, что самолеты использовались для перехвата приближающихся дронов". В то же время отмечено, что Иран для охраны своего воздушного пространства в большей степени полагается на наземные средства ПВО, а истребители F-14 Tomcat "возьмут на себя большую ответственность" в случае нападения Израиля или Запада.

Западный ресурс не исключает, что ограниченные масштабы израильского удара могут свидетельствовать о его политических целях, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса в ответ на ракетную атаку. Соответственно, Тель-Авив, вероятно, стремится избежать более серьезной эскалации боевых действий. Атака произошла на фоне продолжающихся боевых действий между израильскими силами и силами ливанской "Хезболлы", при этом обе стороны демонстрируют передовые наступательные возможности, а последняя получает грозное высокоточное вооружение из Ирана.