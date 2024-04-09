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crazycat21
В России разрабатываются новые танковые боеприпасы с учетом полученного в ходе СВО опыта
Западные танки российским боеприпасам не помеха

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Иллюстративное фото: источник - mil.ru

Агентство ТАСС сообщило, что в России разрабатывают новые танковые боеприпасы с учётом опыта, полученного в ходе проведения Специальной военной операции. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев в своём интервью информационному агентству. 

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По словам директора государственной корпорации, отечественная оборонная промышленность работает на опережение и создаёт новую линейку боеприпасов, отличающихся улучшенными характеристиками. При этом учитываются параметры защиты трофейной бронетехники, а также информация от российских танкистов, которые принимают непосредственное участие в Специальной военной операции.

"Мы работаем на опережение и создаем новую линейку перспективных боеприпасов с улучшенными характеристиками. При этом учитываются параметры и особенности защиты трофейной бронетехники, данные по защите перспективных вражеских образцов, информация, получаемая от танкистов, принимающих участие в специальной военной операции", – сказал Оздоев.

Также руководитель "Ростеха" отметил, что если противник создаст новые танки с улучшенной защитой, корпорация создаст новый боеприпас, который "помножит на ноль" все усилия противника. 

Любопытна реакция иностранных экспертов на появление нового танкового боеприпаса. Болгарский профильный ресурс Bulgarian Military сообщил, что в ходе проведения Специальной военной операции российские танкисты применяли боеприпас "Инвар-М" [управляемый активно-реактивный снаряд, прим.] и прочие подобные, отличающиеся поразительной точностью. Со слов болгарского ресурса, Оздоев, не раскрывая подробностей, сообщил, что новые боеприпасы имеют много общего с "Инваром-М". Последний предназначен для уничтожения бронетехники и укреплений. Снаряд входит в состав боекомплекта российских танков Т-72 и Т-90 и "резко" повышает их огневую мощь.

Как отмечает Bulgarian Military, ракета "Инвар-М" оснащена полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Данная система менее подвержена воздействию помех. Ракета "Инвар-М" запускается из танковой пушки. После запуска ракета наводится по лазерному лучу, который наводчик удерживает на цели. Такой метод позволяет обеспечить высокую точность даже на больших расстояниях. Скорость полёта боеприпаса составляет 350 метров в секунду, дальность пуска ракеты – до 5000 метров. Одни из главных преимуществ ракеты "Инвар-М", кроме большой дальности полёта, названа способность эффективно поражать современные танки с реактивной бронёй [видимо, подразумевается динамическая защита, прим.].

#новости #армия #оружие #танки #военные новости #бронетехника #снаряды #армия россии
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