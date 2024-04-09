Необходимость в тяжёлой огнеметной системе повышенной дальности назрела давно

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1A "Солнцепёк". Фото: ТАСС / Минобороны РФ

В рядах отечественных тяжёлых огнемётных систем, прекрасно зарекомендовавших себя в ходе Специальной военной операции, ожидается прибавление. Уже у всех на слуху системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Но, вероятно, главным недостатком этих установок стала их относительно небольшая дальность стрельбы. Поэтом к ним в скором времени добавится ёщё одна тяжёлая огнемётная система – ТОС-3 "Дракон". Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ротсех Бекхан Оздоев.

реклама "Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы", – сообщил он.

По словам Оздоева, уже создан первый опытный образец новой боевой машины. Это ещё одно доказательство того, что российская оборонная промышленность сумела нарастить темпы производства не только уже имеющихся образцов вооружения и военной техники, но и работает на перспективу.

На картинке чётко видно, что направляющих всего пятнадцать.

Впервые о новой тяжёлой огнемётной системе стало известно в начале февраля 2024 года, когда завод "Омсктрансмаш" (входит в государственную корпорацию "Ростех") подал заявку на регистрацию нового товарного знака ТОС-3 "Дракон" и его изображения. Именно тогда стало понятно, что новая огнемётная система будет большего калибра, чем находящиеся на вооружении. Система построена на танковом шасси, но в отличие от "Солнцепёка", имеющего 24 направляющих в пакете, и "Тосочки" с её 18 направляющими "Дракон" имеет всего 15 направляющих. Соответственно, это говорит об увеличении калибра навой огнемётной системы.