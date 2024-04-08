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crazycat21
Зеленский: Чтобы закрыть небо Украины, необходимо 25 систем Patriot
Киевский президент дал понять, что Запад должен раскошелиться ещё на 25 с лишним миллиардов долларов

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ЗРК MIM-104 Patriot. Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву военную "помощь". Правда, в последнее время масштабы этой помощи существенно сократились из-за отсутствия финансирования со стороны Вашингтона. Тем не менее западная коалиция успела передать Украине приличные объёмы вооружения, значительная часть которого уже была уничтожена российской армией, в том числе и часть расхваленных американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. И Киев требует замену утерянным дорогостоящим системам. 

Первым и самым нескромным просителем стал глава киевского МИД Дмитрий Кулеба, который прибыл на саммит НАТО, посвящённый 75-летней годовщине создания этого "оборонительного" альянса и стал требовать. По итогам заседания Совета Украина – НАТО этот "дипломат" во время совместной пресс-конференции с генсеком альянса Столтенбергом, в категоричной форме заявил, что союзники пообещали найти новые системы ПВО для Киева, в том числе Patriot. На самом деле, по данным зарубежных СМИ, старшие союзники только пообещали рассмотреть возможность предоставления таких ЗРК, но при этом не было никакой конкретики.

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Видимо, именно из-за отсутствия этой конкретики стал просить сам Зеленский.  Довольно любопытный материал, касающийся заявления киевского политика вышел на страницах профильного ресурса Defense Romania. Как говорится в материале румынского издания, нынешний глава Украины в ходе телемарафона заявил, что для того, чтобы полностью закрыть воздушное пространство Украины от ударов российской авиации и ракет необходимо 25 систем американских систем Patriot по 6-8 "батарей" в каждой. В данном случае или Зеленский что-то перепутал, либо перепутали румынские эксперты. По всей видимости речь шла о пусковых установках, а не о батареях прим.]. Ниже приведена цитата украинского президента (по Defense Romania).

"Могу сказать: чтобы полностью закрыть Украину, в будущем желательно, чтобы Украина имела 25 систем "Патриот" по шесть-восемь батарей в каждой. Мы никогда об этом не говорили. Однако я не вижу здесь никакого секрета, потому что все наши партнеры и так это прекрасно знают. Они даже знают точки, где должны располагаться и работать соответствующие системы. Система «Патриот» или аналог", — сказал Зеленский.

Как говорится в публикации, со слов Зеленского, отсутствие необходимого количества систем ПВО негативным образом влияет на защиту энергетической инфраструктуры Украины, поскольку российская армия применяет ракеты и бомбы, которые преодолевают бетонную защиту, возведённую для прикрытия таких объектов. По версии киевского президента, помочь в данном случае могут только системы Patriot, либо их аналоги.

Зеленский также заявил, что у Украины пока имеются запасы зенитных ракет, но, учитывая интенсивность ударов российской армии, эти ракеты могут закончиться. И "партнёры" Украины об этом осведомлены. При этом сам Зеленский признал, что зенитные ракеты "стоят денег".

В общем, запросы Киева растут не по дням, а по часам. Каждая система Patriot [в данном случае речь о батареи из восьми пусковых установок и РЛС, прим.] вместе с ракетами стоит чуть более миллиарда долларов. Таким образом, киевский президент требует, чтобы страны западной коалиции просто подарили Украине более 25 миллиардов долларов! Интересно, пойдут ли на такой шаг в европейских столицах и Вашингтоне? Весьма сомнительно. Просто сами американцы "неожиданно" осознали, что даже их армия столкнулась с дефицитом таких систем, а темпы производства "Пэтриотов" очень невысоки. 

#новости #украина #политика #оружие #зеленский #пво #patriot #военные новости
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