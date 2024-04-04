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crazycat21
Defense Post: Северная Македония закупила у фирмы Leonardo восемь новых вертолётов
Официальный Скопье решил обновить свой вертолётный парк

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Многоцелевой вертолёт AW149. Фото: helicopters.leonardo.comСеверная Македония и аэрокосмическая корпорация подписали контракт на поставку для нужд Министерства обороны балканской страны восьми новых вертолётов. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в публикации, в военном ведомстве Северной Македонии заявили, что речь идёт о покупке четырёх многоцелевых вертолётов AW149 и четырёх более лёгких AW169M для нужд македонской армии. При этом семь из приобретаемых машин будут использоваться для транспортных, поисково-спасательных и противопожарных операций, а один вертолёт будет поставлен в санитарной версии.

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В стоимость контракта [249,9 млн. евро, прим.] включены пакет логистической поддержки, запасные части и расходные материалы, испытательное оборудование, а также обучение лётного состава и авиационно-технического состава. 

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска отметила, что данная покупка является частью усилий властей страны по созданию современных вооружённых сил. 

"С закупкой новых вертолетов произойдет существенная модернизация авиационной составляющей и увеличение возможностей выполнения задач как для нужд Армии, так и для поддержки других гражданских институтов нашей страны", – сказала она. 

По данным Defense Post, министр обороны Северной Македонии ещё в 2023 году заявила, что решение о модернизации армии страны было принято пятью годами ранее, в 2018 году. Тогда министерство обороны страны начало работать над стратегией, чтобы определиться с тем, какие сегменты армии нуждаются в "наибольшей трансформации".

P.S. Согласно данным справочника World Air Forces, на начало 2024 года находилось шесть вертолётов Ми-8/17 и четыре боевых вертолёта Ми-24. Кроме того, в составе вертолётного парка македонской армии имелось ещё 10 учебно-тренировочных вертолётов трёх типов. Возможно, это неверные данные.

Ещё в марте 2023 года власти Северной Македонии заявили, что передадут Украине 12 ударных вертолётов Ми-24, почти выработавших свой ресурс. Решение было принято после официального запроса Киева на эти машины. Кстати, эти вертолёты были закуплены у Украины в 2001 году. Армия Северной прекратила их эксплуатацию в 2015 году. Тогда же, в марте 2023 года северомакедонские власти заявили, что взамен передаваемых вертолётов намерены приобрести восемь новых, но в транспортной конфигурации. Поэтому боевых вертолётов у Скопье быть не должно. 

#новости #техника #армия #оружие #военные новости #вертолет #боевые вертолеты
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