Политическое руководство Пятой республики не отказалось от своих намерений

Фото: Министерство обороны Франции / соцсетиПохоже, в Париже пришли к выводу, что Германия уже не может занимать лидирующие позиции в коллективной Европе. В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон отметился довольно воинственными заявлениями по поводу того, что происходит на сопредельной России территории. Глава Пятой республики, претендующий на роль общеевропейского лидера заявил, что Франция может отправить на Украину свой сухопутный воинский контингент. Чуть позже Макрон, резко одёрнутый своими коллегами по Евросоюзу, немного "отыграл назад" и пояснил, что отправка французского контингента в Украину является лишь одним из вариантов.

Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, 19 марта заявил, что российская сторона располагает данными о том, что Франция всё же готовит к отправке на Украину свой контингент. Первоначальная численность этой группировки составит около 2 тысяч человек. Соответственно, французские военные при появлении их на Украине сразу же станут законной целью для Вооружённых сил России.

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Понятное дело, что руководители такого уровня просто так ничего не говорят. Соответственно, у российских разведчиков и у руководства страны есть достоверные данные о намерениях Парижа.

О том, что французские власти во главе с Макроном, движимые собственными геополитическими амбициями, не отказались от своих намерений, знают и во внешнеполитическом ведомстве России. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова во время брифинга заявила о том, что французское командование в апреле 2024 года может привести в боевую готовность контингент численностью 1500 человек для последующей оперативной переброски на Украину.

"Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, – сказала Захарова. - Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий".

Интересен тот факт, что для переброски готовится батальон из состава Иностранного легиона. Это элитное соединение в составе сухопутных войск Франции, которое комплектуется преимущественно из иностранцев. Данное соединение предназначено для ведения боевых действий исключительно за пределами Франции и подчиняется лично президенту страны. Соответственно, Эммануэль Макрон не отказался от своих намерений и пытается примерить на себя лавры Наполеона. Только сборное европейское войско Бонапарта было разбито русской армией и обращено в позорное бегство. Русская армия гнала остатки некогда самого великого войска до самого Парижа. Да и сам Наполеон закончил не очень хорошо.