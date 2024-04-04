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crazycat21
MW: восемь модернизированных истребителей F-16 ВВС Тайваня были повреждены во время землетрясения
Землетрясение на Тайване чуть не навредило местной армии

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Истребители F-16 ВВС Тайваня. Фото: © AP Photo / Wally Santana

Профильный ресурс Military Watch (MW) сообщил, что военно-воздушные силы Тайваня понесли потери. Восемь истребителей F-16 Китайской Республики дислоцированные на авиационной базе Хуалянь были выведены из строя во время сильного землетрясения, произошедшего 3 апреля 2024 года в 8-00 по местному времени. Магнитуда землетрясения составляла 7,4 балла, а подземные толчки ощущались даже в Шанхае. В результате землетрясения погибло девять человек. Как считается, сейсмостойкие конструкции значительно сократили количество жертв. Инфраструктура авиационной базы Хуалянь также была повреждена: в бункерах, ангарах и казармах появились трещины, а в некоторых случаях обрушились стены.

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Аэродром Хуалянь расположен на восточном побережье острова Тайвань, обращённом в направлении материкового Китая. Данная авиационная база призвана обеспечить противовоздушную оборону острова. Также с этого аэродрома должны взлетать самолёты для нанесения ударов крылатыми ракетами в случае возобновления конфликта между Пекином и Тайбэем. Войска Китая и Тайваня находятся в постоянной боевой готовности начиная ещё с гражданской войны 1940-х годов. Как сообщает Military Watch власти обеих республик претендуют на роль единственного законного правительства китайской нации. 

Основу авиационного парка ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) составляют истребители преимущественно собственного производства. В то же время ВВС Тайваня на протяжении десятилетий эксплуатируют самолёты преимущественно американского производства. Власти Тайваня впервые попытались приобрести F-16 ещё в 1980-х годах. В следующем десятилетии они получили разрешение от Вашингтона на покупку 140 самолётов данного типа, необходимых для оснащения двух крупных авиационных подразделений. Однако это были самолёты первых версий F-16A/B Block 20. Американцы передали свои старые истребители после того, как ВВС США получили самолёты новых модификаций.

F-16V Китайской Республики. Фото из открытых источников

Military Watch отмечает, что продажа оружия Тайбею до сих пор вызывает много споров, поскольку Китайская Республика до сих пор не признана ООН и большинством стран-участниц этой организации. Соединённые Штаты не являются исключением. Поэтому продажа оружия Тайбэю приравнивается к продаже негосударственному субъекту.

В начале 2000-х годов власти Тайваня неоднократно подавали Вашингтону запросы на продажу истребителей пятого поколения F-35. Такие самолёты могли бы вывести авиационный парк островного государства на один уровень с ВВС КНР. Все такие просьбы были отклонены. Однако в 2012 году администрация президента США Барака Обамы разрешила модернизировать устаревшие тайваньские истребители F-16A/B Block 20 до самой новой версии F-16V. Первые модернизированные самолёты в количестве 64 машин были приняты в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Спустя два месяца в крушении был потерян первый обновленный самолёт.

По данным Military Watch, наиболее значительным усовершенствованием в истребителе F-16V является установка нового "масштабируемого" радара с поворотным лучом Northrop Grumman AN/APG-83. Этот радар значительно сложнее заглушить системами РЭБ и он более мощный по сравнению с устаревшим радаром AN/APG-66, оснащённым механической решёткой.

P.S. По данным СМИ, самолёты получили "незначительные" повреждения и были оперативно отремонтированы авиационно-техническими специалистами. Повреждённые детали были заменены.

#новости #армия #тайвань #истребители #f-16 #самолеты #военные новости #боевая авиация #землетрясение
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