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Профильный ресурс Military Watch (MW) сообщил, что военно-воздушные силы Тайваня понесли потери. Восемь истребителей F-16 Китайской Республики дислоцированные на авиационной базе Хуалянь были выведены из строя во время сильного землетрясения, произошедшего 3 апреля 2024 года в 8-00 по местному времени. Магнитуда землетрясения составляла 7,4 балла, а подземные толчки ощущались даже в Шанхае. В результате землетрясения погибло девять человек. Как считается, сейсмостойкие конструкции значительно сократили количество жертв. Инфраструктура авиационной базы Хуалянь также была повреждена: в бункерах, ангарах и казармах появились трещины, а в некоторых случаях обрушились стены.
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Аэродром Хуалянь расположен на восточном побережье острова Тайвань, обращённом в направлении материкового Китая. Данная авиационная база призвана обеспечить противовоздушную оборону острова. Также с этого аэродрома должны взлетать самолёты для нанесения ударов крылатыми ракетами в случае возобновления конфликта между Пекином и Тайбэем. Войска Китая и Тайваня находятся в постоянной боевой готовности начиная ещё с гражданской войны 1940-х годов. Как сообщает Military Watch власти обеих республик претендуют на роль единственного законного правительства китайской нации.
Основу авиационного парка ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) составляют истребители преимущественно собственного производства. В то же время ВВС Тайваня на протяжении десятилетий эксплуатируют самолёты преимущественно американского производства. Власти Тайваня впервые попытались приобрести F-16 ещё в 1980-х годах. В следующем десятилетии они получили разрешение от Вашингтона на покупку 140 самолётов данного типа, необходимых для оснащения двух крупных авиационных подразделений. Однако это были самолёты первых версий F-16A/B Block 20. Американцы передали свои старые истребители после того, как ВВС США получили самолёты новых модификаций.
Military Watch отмечает, что продажа оружия Тайбею до сих пор вызывает много споров, поскольку Китайская Республика до сих пор не признана ООН и большинством стран-участниц этой организации. Соединённые Штаты не являются исключением. Поэтому продажа оружия Тайбэю приравнивается к продаже негосударственному субъекту.
В начале 2000-х годов власти Тайваня неоднократно подавали Вашингтону запросы на продажу истребителей пятого поколения F-35. Такие самолёты могли бы вывести авиационный парк островного государства на один уровень с ВВС КНР. Все такие просьбы были отклонены. Однако в 2012 году администрация президента США Барака Обамы разрешила модернизировать устаревшие тайваньские истребители F-16A/B Block 20 до самой новой версии F-16V. Первые модернизированные самолёты в количестве 64 машин были приняты в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Спустя два месяца в крушении был потерян первый обновленный самолёт.
По данным Military Watch, наиболее значительным усовершенствованием в истребителе F-16V является установка нового "масштабируемого" радара с поворотным лучом Northrop Grumman AN/APG-83. Этот радар значительно сложнее заглушить системами РЭБ и он более мощный по сравнению с устаревшим радаром AN/APG-66, оснащённым механической решёткой.
P.S. По данным СМИ, самолёты получили "незначительные" повреждения и были оперативно отремонтированы авиационно-техническими специалистами. Повреждённые детали были заменены.