Румыния готовит изменения в законодательстве перед возможной интервенцией в соседние страны

Румынские военнослужащие. Фото: Министерство национальной обороны РумынииИнтервенция – вмешательство одного государства (или группы страны) во внутренние дела другого. Преимущественно такое вмешательство имеет военный характер. Стало известно, что Румыния готовит изменения законодательства перед возможной интервенцией в соседние страны.

Как сообщают СМИ, Министерство национальной обороны Румынии (MApN) вынесло на общественные слушания проект нормативного акта, который касается изменений в Законе о национальной обороне страны. Изменения предусматривают возможность милитаризации сил Министерства внутренних дел, а также возможность использования румынской армии за пределами страны [на территории других государств, прим.] для защиты граждан Румынии, оказавшихся в опасности. Ниже представлена выдержка из публикации агентства ТАСС.

реклама Новый закон "обеспечивает согласованность национальных усилий по обороне <...> путем милитаризации сил МВД". "Милитаризация структур МВД в условиях осадного положения, мобилизации или войны создает ряд существенных оперативных преимуществ", – отмечается в тексте. Проект нормативного акта "обеспечивает законные рамки для использования военных и невоенных возможностей вне территории румынского государства для защиты румынских граждан, находящихся в опасности", – указывается также в тексте.

Отмечено, что в обосновании необходимости внесений в законодательство указано, что существующий закон об обороне был принят ещё до вступления Румынии в Североатлантический альянс. А поправки к нему необходимо внести в соответствии с контекстом коллективной обороны НАТО.

Фактически, если изменения будут одобрены, поправки в Закон об обороне будут приняты, то это означает, что Румыния в открытую готовится к военной интервенции на территории сопредельных государств. Что это за страны? Во-первых, это Молдавия, больше половины населения которой имеют румынские паспорта. Впрочем, как и сама президент страны Майя Санду. Во-вторых, на Украине также проживает достаточно приличное количество румынских граждан.

В общем, официальному Бухаресту до сих пор не даёт покоя Бессарабия. Данная историческая область как раз находится на территории Молдавии и Украины. Вот и решили румынские политики "под шумок" поучаствовать в разделе Украины. Хотя нельзя исключать, что изменения в законы Румынии вносятся для того, чтоб "легализовать" присутствие воинского контингента НАТО на территории Украины. А там и поляки могут подтянуться.