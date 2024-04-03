Эксперт профильного ресурса рассказал о китайском военном заводе, способном производить огромное количество ракет

Иллюстративное фото из открытых источников

В последние десятилетия Китай достаточно сильно преуспел в строительстве и модернизации своих вооружённых сил. В настоящее время Народно-освободительная армия Китая является одной из сильнейших в мире. И дело не только в численности НОАК. Современную армию не создать без развитой экономики, без мощной оружейной промышленности.

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Материал, посвящённый современному состоянию военно-промышленного комплекса был опубликован на страницах польского военно-аналитического издания Defence24. Автор публикации сообщил, что в одной из социальных сетей был размещён видеоролик, на котором показан китайский оружейный завод. В самом фильме раскрываются интересные цифры. Отмечено, что этот завод может производить до 1000 ракет в сутки.

Как отмечает автор ресурса Defence24, в ролике показана сборочная линия по выпуску крылатых и противокорабельных ракет. На заводе работает очень мало людей. Большая часть производственной линии автоматизирована. Соответственно, предприятие может работать 24 часа в сутки.

В переводе, сопровождающим опубликованный видеоролик, говорится о том, что если бы завод работал 24 часа в сутки 7 дней в неделю, то он мог бы выпускать комплектующие для сборки 1000 ракет в день!

Ракеты DF-17 на военном параде в честь Национального праздника КНР. Фото: Синьхуа

Defence24 отмечает, что видео о китайском оборонном заводе может носить пропагандистский характер. Проверить озвученные данные весьма проблематично, поэтому возникают сомнения в "достоверности" опубликованных данных. Но даже если завод может выпускать половину от заявленного количества ракет, то это очень высокая эффективность производства. В то же время отмечено, что пока непонятно, каких ракетах идёт речь. Ведь озвученные цифры могут относится как к обычным неуправляемым, так и к высокоточным крылатым ракетам. И непонятно, в каких пропорциях эти ракеты выпускаются.

В настоящее время нет никакого подтверждения информации. Зато достоверно известно, что Пекин активно наращивает военное производство.

P.S. Существует высокая вероятность, что озвученные в видео цифры являются достоверными. Китаю незачем "прогонять" дезинформацию на фоне того, что Вашингтон очень хочет поучаствовать в возможной битве за Тайвань. Пекину бы наоборот остановить американцев, чтобы не лезли.