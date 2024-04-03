В Киеве в очередной раз стали заниматься подсчётом российского высокоточного оружия дальнего действия

Пуск ракеты комплексом "Искандер-М". Изображение: Минобороны России

С самого начала Специальной военной операции различные эксперты, аналитики и ответственные лица в Киеве и западных столицах стали упражняться в подсчётах, сколько же ракет осталось у Вооружённых сил РФ. Назывались самые разные цифры, которые неоднократно "корректировались" и самые разные сроки, когда же эти ракеты должны закончится.

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Специальная военная операция на сопредельной территории продолжается уже более двух лет, а ракеты у Вооружённых сил РФ всё никак не заканчиваются. Да ещё и российская оборонная промышленность, согласно данным в открытом доступе, существенно нарастила количество выпускаемой продукции. Кроме того, в конце марта российская армия неоднократно наносила массированные комбинированные удары по объектам Украины с применением как раз тех самых ракет.

На этом фоне стало известно, что на Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Romania со ссылкой на представителя ГУР Вадима Скибицкого.

Как говорится в материале издания, представитель киевской военной разведки заявил, что у России в настоящее время осталось в наличии якобы около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического уровня. То есть тех ракет, дальность пуска которых превышает 350 километров. Со слов Скибицкого, Россия стремится поддерживать запасы таких ракет на уровне не менее 900 единиц, а также планирует нанести весной ещё два-три крупных ракетных удара по объектам Украины. Затем последует "передышка". Пауза якобы необходима для того, чтобы Россия смогла снова накопить новые средства поражения. А ещё представитель киевского ГУР заявил, что в текущем месяце российская оборонная промышленность планирует выпустить 40 высокоточных крылатых ракет X-101 воздушного базирования.

P.S. Заявление представителя киевской разведки о "передышке" для России, необходимой для восполнения запасов высокоточных ракет, выглядят как попытка успокоить украинский электорат и личный состав ВСУ. Сомнительно, что у Украины есть точные данные о запасах российских дальнобойных средств поражения. Ведь кроме названных X-101 есть ещё X-55, аэробаллистические ракеты "Кинжал". Да и старые, но достаточно мощные и точные ракеты X-22 "Буря" имеются в запасах. Это только из известных дальнобойных ракет воздушного базирования. А ведь есть ещё ракетные комплексы "Искандер-М" со своими крылатыми и баллистическими изделиями. Есть ещё и ракеты "Кинжал", "Оникс" и гиперзвуковые "Цирконы".