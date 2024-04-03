По мнению американских экспертов отремонтированные и модернизированные Ан-124 существенно расширят потенциал ВКС России

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 "Руслан". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Зарубежные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российской авиацией. И от этих от этих экспертов не ускользнула информация о том, что на авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновске в конце марта 2024 года для проведения капитального ремонта был доставлен сверхтяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 "Руслан". Материал, посвящённый данному событию, вышел на страницах профильного американского ресурса Military Watch.

реклама

Как говорится в публикации иностранного издания, Россия начала восстановление по крайней мере одного такого самолёта, простоявшего на хранении десятки лет, для удовлетворения растущих потребностей [Вооружённых сил, прим.]. По мнению зарубежных аналитиков, Россия отменит курс на демилитаризацию, который был взят после завершения холодной войны. Отмечено, что Военно-воздушные силы страны, также как и Сухопутные войска, значительно укрупняются из-за широкомасштабного конфликта на Украине и всё более растущей напряжённости с расширяющимся Североатлантическим альянсом (НАТО).

Как сообщает Military Watch, военно-транспортный самолёт Ан-124 был снят с хранения в аэропорту Ульяновск-Восточный для проведения капитального ремонта и модернизации. Ан-124 является самым тяжёлым транспортным самолётом в авиационном парке России, поэтому представляет собой очень ценный актив. Самолёт послужит ценным дополнением к более лёгкому, но и более широко используемому Ил-76. В то время как транспортные самолёты производятся на территории России после переноса завода из Узбекистана, самолёты Ан-124 выпускались на Украине ещё в советское время, и это стало препятствием для дальнейшего приобретения Россией самолётов данного типа. Поэтому пока остаётся неизвестным сколько ещё Ан-124 может быть восстановлено.

По данным американского ресурса, помимо логистической поддержки внутри страны, пара тяжёлых транспортных самолётов "Руслан" недавно была задействована для полётов в Северную Корею. И эти перелёты подогрели спекуляции на тему якобы имеющихся поставок дорогостоящего вооружения из КНДР в Россию либо в обратном направлении. Сверхтяжёлые Ан-124 оптимально подходят для транспортировки истребителей и другого ценного имущества.

Отмечено, что ВКС России являются не единственным эксплуатантом самолётов "Руслан". Такие машины имеются в распоряжении гражданской авиакомпании "Волга-Днепр". Причём один из этих бортов был незаконно присвоен властями Канады. Авиалайнер был зафрахтован для перевозки медицинского груза из Китая. В аэропорту Торонто борт приземлился 27 февраля 2022 года [после начала СВО, прим.]. Предполагается, что этот самолёт будет передан Украине в качестве канадской помощи.

P.S. Новость о снятом с хранения Ан-124 для последующего ремонта и модернизации является позитивной. Ещё осенью 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил удвоить парк военно-транспортных самолётов Ан-124.

Что касается публикации американского издания, то в ней есть серьёзные неточности. Во-первых, согласно данным российских ресурсов, заявленный "Руслан" был взят с хранения не на ульяновском аэродроме, а на аэродроме Сеща. Поскольку такие габаритные самолёты перевезти по земле невозможно, то этот борт перелетел в Ульяновск. Разумеется, перед перелётом Ан-124 в течение длительного времени восстанавливали на месте хранения. Во-вторых, то ли сознательно, то ли по другим причинам, американские эксперты заявили, что "Русланы" собирали только на Украине. На самом деле производство Ан-124 велось не только на заводе "Антонов" в Киеве, но и на авиазаводе в Ульяновске. При этом киевский завод до 1994 года построил 17 самолётов данного типа, а завод в Ульяновске с 1985 по 1995 годы собрал 33 борта. Общее количество всех выпущенных Ан-124 составило 56 машин. Это с учётом последующей достройки самолётов находившихся на предприятиях.