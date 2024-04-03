Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
Американский профильный ресурс сообщил о некоторых эксплуатационных проблемах истребителей пятого поколения

реклама

Истребители F-35A. Фото: ВВС США /Wikimedia.org

Свой первый полёт американский малозаметный самолёт пятого поколения F-35A Lightning II, разработанный корпорацией Lockheed Martin в рамках программы Joint Strike Fighter (единый ударный истребитель), совершил в далёком 2006 году. На вооружение ВВС США этот самолёт был принят спустя десять лет, в 2016 году. Несмотря на заверения американцев о том, что их машина не имеет аналогов в мире, её немалую стоимость и довольно внушительное количество выпущенных экземпляров F-35 в трёх модификациях (более 1000 единиц), самолёт до сих пор не избавлен от целого ряда недостатков. И многие из них являются существенными. 

реклама

Довольно любопытный материал, посвящённый техническому состоянию парка истребителей F-35A ВВС США опубликовал профильный ресурс Breaking Defense. В публикации издания говорится о том, что Пентагон снял ограничения на полёты таких самолётов в грозовых условиях. Ограничения на полёты в грозу были введены в 2020 году. Сняты они были только 19 марта 2024 года после разработки аппаратного и программного исправления в системе защиты от молний, которой оснащены истребители. Информация приводится со ссылкой на офис программы F-35 (JPO) . 

В июне 2020 самолётам F-35A было запрещено летать на расстоянии менее 25 миль [чуть более 46 километров, прим.] от грозовых засветок. Запрет был введен после того, как на нескольких самолётах были обнаружены повреждённые патрубки системы генерации инертного газа (OBIGGS). Эта система предотвращает взрыв реактивного самолёта после попадания в него молнии. OBIGGS закачивает азот в топливные баки летательного аппарата, делая авиационное топливо инертным. Повреждение патрубков, по которым прокачивается газ, стало причиной опасений того, что система не будет работать надлежащим образом в чрезвычайных условиях.

Как сообщает Breaking Defense, в офисе программы F-35 отказались комментировать, сколько самолётов данного типа было модернизировано с помощью последнего исправления OBIGGS, а также какое количество истребителей теперь может летать вблизи грозовых засветок. В офисе программы просто сослались на "проблемы эксплуатационной безопасности.

"Исправление включало в себя более надежную аппаратную конструкцию бортовой системы генерации инертного газа (OBIGGS), а также обновления программного обеспечения. Тестирование этих усилий представляло собой сочетание лабораторных и летных испытаний".

Сообщается, что боевое командование ВВС выпустило заявление, в котором говорится о том, что система OBIGGS прошла обширные испытания и анализ оборудования. И как только она была признана безопасной в эксплуатации, ограничение на полёты в грозовых условиях было снято. В данном случае речь именно об уменьшении минимально допустимого расстояния до грозы [прим.].

Breaking Defense сообщает, что молнии долгое время являлись настоящей "занозой" для самолётов "Молния II". В начале 2010 годов Пентагон ввёл ограничение на полёты истребителей в грозовых условиях. Сделано это было после того, как независимый испытатель обнаружил, что в топливные баки не поступает достаточного количества азота. После модернизации OBIGGS в 2014 году офис программы разрешил F-35 летать вблизи молний.

Однако спустя шесть лет авиационные специалисты базы ВВС Хилл (штат Юта) во время планового технического обслуживания истребителей обнаружили не менее дюжины истребителей с повреждёнными патрубками OBIGGS. Первоначальной проверке подверглись 24 истребителя F-35A.

Интересно, что аналогичные технические проблемы не были обнаружены на самолётах F-35B c коротким взлётом и вертикальной посадкой и на палубных истребителях F-35C, стоящих на вооружении ВМС США. Обнаруженные дефекты заставили Пентагон временно приостановить все поставки F-35 на пару недель в 2020 году, чтобы исключить производственный дефект OBIGGS. Поставки самолётов были возобновлены после того, как корпорация Lockheed подтвердила правильность установки системы. Как заявили в компании-производителе, проблемы возникли во время непосредственной эксплуатации самолётов.

В JPO надеялись разрешить полёты F-35A в условиях грозы ещё в 2022 году после внесения первоначальных настроек аппаратного и программного обеспечения в OBIGGS. Но затем в офисе программы сочли, что внесённые обновления являются недостаточными для обеспечения надлежащего уровня безопасности полётов. Тогда в JPO заявили, что не могут назвать конкретные сроки для внесения исправлений. Тем не менее офис программы продолжил модернизацию парка F-35A ВВС модификациями OBIGGS, оснащёнными более прочными патрубками и фитингами, которые лучше выдерживают вибрацию. Кроме того, было внедрено новое программное обеспечение, которое уведомляет пилота о том, что функционирование системы OBIGGS ухудшилось. 

Как сообщает Breaking Defense, Боевое командование ВВС США в своём заявлении сообщило, что лётчикам дано распоряжение никогда не летать непосредственно в грозовых условиях за исключением особых случаев.

P.S. Публикация профильного ресурса ещё раз подтверждает, что с истребителем F-35 не всё так хорошо, как пытаются представить американцы.

#новости #техника #оружие #истребители #самолеты #боевая авиация #военные новости #f-35 #самолеты 5-го поколения
+
Написать комментарий (0)
ОАК запатентовала ударный беспилотник для истребителя Су-57
Строительство оборонительных сооружений Украиной выглядит слишком запоздалым
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
16
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
22
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
6
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
5
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
3
Владелец утерянного HDD с 8000 Bitcoin с командой кладоискателей совершает ночные набеги на свалку
11
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
11
В Windows 10 и 11 незаметно появилось новое приложение Microsoft Copilot
3
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
7
После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
+
Джонсон: Установка модулей УМПК на бомбы ФАБ-3000 поможет разрушить мосты через Днепр
+
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
+
Российские бойцы улучшили бронирование трофейной украинской БМП-1У "Шквал"
+
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
+
«Росатом» поможет решить проблему «фенольного озера» в Бурятии
+
AMD представила процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H
+
Представлен самый маленький смартфон - Nothing Phone (2a) micro
1
Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
+
Как видят мир животные вокруг нас, и для чего обычной креветке нужно самое сложное зрение на планете
1

Популярные статьи

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
115
Как правильно проверять батарейки мультиметром
31
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
305
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
105
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
39
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
26
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
5
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
20

Сейчас обсуждают

Дмитрий Дмитриев
06:39
А знания которые требуются для настройки ОС где брать? Из головы? Или из смартфона за 20+ к?))) А как это мат.плата для такой сборки 2005г стоит аж 3к с лишним, если я для своей покупал дешевле на Ави...
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
beltar
06:34
Иди дальше играй на ультрах с лучами.
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Kasyan
06:30
Совсем еб...лись что ли?!
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
WaGoS
06:25
ну значит одновременно, старый я стал уже память не та)))
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Kasyan
06:20
Не всегда, бывает купишь часы, батарейка имеет ещё 50% заряда, а часы уже не идут. У меня так мама кучу батареек поменяла, до тех пор пока я не разобрался что дело в часах. Уже как лет 5 батарейки не ...
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Kasyan
06:16
Особенно после пранка Вована и Лексуса с Томасом Бахом.
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
Kasyan
06:13
Не говори. lol
Средний прирост производительности Zen 5 составит более 40 % по сравнению с Zen 4
Anton Gushin
06:10
Купил я как то 3080 за 100к, намайнил на ней на 300к и сейчас уже года два норм играю в 4к....расскажите ещё как видяны не окупаются :)))
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Кызахстанчево
05:59
кндр им компенсирует, пару ракет в очелло
TSMC была вынуждена прервать работу предприятий и эвакуировать персонал после землетрясения на Тайване
Михаил Демидов
05:52
Очередная говно статейка зистакса
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем