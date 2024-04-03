Американский профильный ресурс сообщил о некоторых эксплуатационных проблемах истребителей пятого поколения

Истребители F-35A. Фото: ВВС США /Wikimedia.org

Свой первый полёт американский малозаметный самолёт пятого поколения F-35A Lightning II, разработанный корпорацией Lockheed Martin в рамках программы Joint Strike Fighter (единый ударный истребитель), совершил в далёком 2006 году. На вооружение ВВС США этот самолёт был принят спустя десять лет, в 2016 году. Несмотря на заверения американцев о том, что их машина не имеет аналогов в мире, её немалую стоимость и довольно внушительное количество выпущенных экземпляров F-35 в трёх модификациях (более 1000 единиц), самолёт до сих пор не избавлен от целого ряда недостатков. И многие из них являются существенными.

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Довольно любопытный материал, посвящённый техническому состоянию парка истребителей F-35A ВВС США опубликовал профильный ресурс Breaking Defense. В публикации издания говорится о том, что Пентагон снял ограничения на полёты таких самолётов в грозовых условиях. Ограничения на полёты в грозу были введены в 2020 году. Сняты они были только 19 марта 2024 года после разработки аппаратного и программного исправления в системе защиты от молний, которой оснащены истребители. Информация приводится со ссылкой на офис программы F-35 (JPO) .

В июне 2020 самолётам F-35A было запрещено летать на расстоянии менее 25 миль [чуть более 46 километров, прим.] от грозовых засветок. Запрет был введен после того, как на нескольких самолётах были обнаружены повреждённые патрубки системы генерации инертного газа (OBIGGS). Эта система предотвращает взрыв реактивного самолёта после попадания в него молнии. OBIGGS закачивает азот в топливные баки летательного аппарата, делая авиационное топливо инертным. Повреждение патрубков, по которым прокачивается газ, стало причиной опасений того, что система не будет работать надлежащим образом в чрезвычайных условиях.

Как сообщает Breaking Defense, в офисе программы F-35 отказались комментировать, сколько самолётов данного типа было модернизировано с помощью последнего исправления OBIGGS, а также какое количество истребителей теперь может летать вблизи грозовых засветок. В офисе программы просто сослались на "проблемы эксплуатационной безопасности.

"Исправление включало в себя более надежную аппаратную конструкцию бортовой системы генерации инертного газа (OBIGGS), а также обновления программного обеспечения. Тестирование этих усилий представляло собой сочетание лабораторных и летных испытаний".

Сообщается, что боевое командование ВВС выпустило заявление, в котором говорится о том, что система OBIGGS прошла обширные испытания и анализ оборудования. И как только она была признана безопасной в эксплуатации, ограничение на полёты в грозовых условиях было снято. В данном случае речь именно об уменьшении минимально допустимого расстояния до грозы [прим.].

Breaking Defense сообщает, что молнии долгое время являлись настоящей "занозой" для самолётов "Молния II". В начале 2010 годов Пентагон ввёл ограничение на полёты истребителей в грозовых условиях. Сделано это было после того, как независимый испытатель обнаружил, что в топливные баки не поступает достаточного количества азота. После модернизации OBIGGS в 2014 году офис программы разрешил F-35 летать вблизи молний.

Однако спустя шесть лет авиационные специалисты базы ВВС Хилл (штат Юта) во время планового технического обслуживания истребителей обнаружили не менее дюжины истребителей с повреждёнными патрубками OBIGGS. Первоначальной проверке подверглись 24 истребителя F-35A.

Интересно, что аналогичные технические проблемы не были обнаружены на самолётах F-35B c коротким взлётом и вертикальной посадкой и на палубных истребителях F-35C, стоящих на вооружении ВМС США. Обнаруженные дефекты заставили Пентагон временно приостановить все поставки F-35 на пару недель в 2020 году, чтобы исключить производственный дефект OBIGGS. Поставки самолётов были возобновлены после того, как корпорация Lockheed подтвердила правильность установки системы. Как заявили в компании-производителе, проблемы возникли во время непосредственной эксплуатации самолётов.

В JPO надеялись разрешить полёты F-35A в условиях грозы ещё в 2022 году после внесения первоначальных настроек аппаратного и программного обеспечения в OBIGGS. Но затем в офисе программы сочли, что внесённые обновления являются недостаточными для обеспечения надлежащего уровня безопасности полётов. Тогда в JPO заявили, что не могут назвать конкретные сроки для внесения исправлений. Тем не менее офис программы продолжил модернизацию парка F-35A ВВС модификациями OBIGGS, оснащёнными более прочными патрубками и фитингами, которые лучше выдерживают вибрацию. Кроме того, было внедрено новое программное обеспечение, которое уведомляет пилота о том, что функционирование системы OBIGGS ухудшилось.

Как сообщает Breaking Defense, Боевое командование ВВС США в своём заявлении сообщило, что лётчикам дано распоряжение никогда не летать непосредственно в грозовых условиях за исключением особых случаев.

P.S. Публикация профильного ресурса ещё раз подтверждает, что с истребителем F-35 не всё так хорошо, как пытаются представить американцы.