В комплекте авиационных средств поражения российского истребителя Су-57 появится совершенный ударный дрон

Истребитель Су-57. Фото: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК)Зарубежные эксперты и аналитики очень пристально следят за российскими оружейными новинками. Особый интерес у всех этих экспертов вызывает российская боевая авиация, в частности, истребитель пятого поколения Су-57.

Очередной материал, посвящённый лучшему российскому боевому самолёту был опубликован на страницах профильного издания Bulgarian Military. Точнее, публикация посвящена не сколько самом Су-57, а его вооружению. Как говорится в материале болгарского ресурса, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала ударный беспилотник для истребителя Су-57. Информация приводится со ссылкой на российское издание Mashnews, которое и обнаружило патентную документацию на новое изделие на сайте Роспатента.

реклама

Как пишет Bulgarian Military, революционный ударный дрон предназначен для уничтожения широкого спектра целей. Отмечено, что данный способен автоматически распознавать цели и самостоятельно "принимать решение" о начале атаки. Эксперты иностранного ресурса отмечают, что при более пристальном рассмотрении патентных документов можно заметить впечатляющую автономность нового российского беспилотника.

Помимо того, что дрон может работать в автоматическом режиме, самостоятельно определяя цели, он также может работать и в "информационно-передающем режиме". То есть дрон обнаруживает цель, передаёт данные о ней на подвижную наземную станцию управления, после чего ожидает команды на атаку. Новый российский дрон может получать подтверждение о поражении цели от лётчика-оператора самолёта-носителя. По экспертов Bulgarian Military, такие возможности полностью меняют правила в современных конфликтах.

Истребитель пятого поколения Су-57 ВКС России. Фото: © Пресс-служба Минобороны РФНосителем ударного дрона станет истребитель пятого поколения Су-57. Но не исключено, что беспилотник может быть интегрирован в комплексы вооружения других российских боевых самолётов.

Новый российский дрон имеет модульную боевую часть. Тип боевой части зависит от характера конкретной цели. Она может быть как фугасной, так и представлять собой сочетание фугасного и кумулятивного зарядов. Основное оборудование дрона состоит из средства навигации и визуального наблюдения, системы передачи данных, бортовой системы поиска и наведения. Аппаратура дрона использует возможности "обученных" нейронных сетей для быстрого и эффективного выполнения боевых задач.

Изображение: РоспатентЭксперты Bulgarian Military сообщают, что конкретная технология, на основе которой создан новый беспилотник, остаётся неизвестной. Но они предположили, что в новом изделии используются успешные наработки, реализованные в ударном дроне "Ланцет" и малогабаритной управляемой ракете "Изделие 305" (ЛМУР).

Отмечено, что активные работы по разработке технологий, позволяющих запускать дроны с истребителей и бомбардировщиков, в России ведутся с 2022 года. Как пишет Bulgarian Military, имеются некоторые данные, что российским инженерам удалось создать систему "стыковки" самолётов и беспилотников. Новый механизм позволяет "захватывать" беспилотники, размещать их во внутренних отсеках, а также производить запуск дронов. Эта информация попала в центр внимания после того, как агентство ТАСС сообщило о том, что ОАК запатентовала систему стыковки. Предполагается, что инновационная система может быть установлена на бомбардировщики, истребители и даже на транспортные самолёты. О системе, позволяющей самолётам на лету запускать и подбирать дроны стало известно в ноябре 2022 года [прим.].