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crazycat21
Defence24: Россия модернизировала самоходный миномёт "Лотос"
Эксперты иностранного профильного ресурса заметили изменения в конструкции новейшего российского самоходного миномёта

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Самоходный миномёт 2С42 "Лотос". В данном случае установка представлена ещё без дополнительных решётчатых экранов. Фото: ТАССИностранные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российскими оружейными новинками. Этот интерес значительно усилился после начала Специальной военной операции и после того, как российская оборонная промышленность значительно нарастила объемы выпускаемой продукции.

На страницах профильного польского ресурса Defence24 вышел материал, посвящённый новейшему российскому самоходному артиллерийскому орудию 2С42 "Лотос". Как говорится в материале издания, на просторах всемирной сети появились новые фотографии данной установки. Издание отмечает, что самоходный миномёт был существенно доработан.

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Миномётный комплекс получил решётчатые экраны, установленные как по бортам корпуса, так и по бортам башни. Эти экраны призваны усилить защиту экипажа установки. Как сообщает Defence24, на корме корпуса машины также установлена дополнительная защита. Кроме того, на фотографиях видно, что установка закрыта маскировочной сетью. Вероятно, это сделано для того, чтобы посторонним было сложно распознать технику.

В ноябре 2023 года исполняющий обязанности генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Антон Семеняк сообщил, что отметил, что подготовка к государственным испытаниям миномётного комплекса 2С42 "Лотос" близка к завершению. Однако точной информации о ходе испытаний нет.

По данным Defence24, заводские испытания "Лотоса" должны были быть завершены ещё в августе 2022 года. Но затем было решено внедрить в конструкцию изменения, основанные на опыте боевых действий, полученном в ходе проведения Специальной военной операции. Точные масштабы модернизации "не определены". Ранее новый самоходный миномёт проходил испытания как на суше, так и на воде. Кроме того, боевая машина сбрасывалась с различных высот и под разными углами. Вероятно, эксперты Defence24 имею в виду десантирование установки парашютным способом с самолётов военно-транспортной авиации [прим.]. Польский ресурс предполагает, что новый миномётный комплекс предназначен для того, чтобы заменить самоходные миномёты 2С9 "Нона" и буксируемые миномёты 2Б16 "Нона-К", стоящие на вооружении Воздушно-десантных войск России. "Лотос" станет вторым новым средством огневой поддержки войск после тестируемой в настоящее время САУ 2С18 "Пат-С". 

Интересно, откуда у польских аналитиков данные про испытания САУ 2С18? Согласно открытым данным, были лишь заново начаты опытно-конструкторские работы над данным типом самоходки [прим.].

Самоходный минёт 2С42 "Лотос" разработан АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в состав государственной корпорации "Ростех"). Установка оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой-миномётом 2А80-1. Орудие идентично тому, что установлено на САУ 2С34 "Хоста". Орудие способно поражать цели, находящиеся на дальности 7-13 километров [в зависимости от типов боеприпасов, прим.]. Пушка снабжена автоматом заряжания. Максимальный темп стрельбы составляет 6-8 выстрелов в минуту. Вспомогательным вооружением, предназначенным для самообороны расчёта, является пулемёт ПКТ калибра 7,62 миллиметров. Пулемёт установлен в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни. Экипаж установки "Лотос" состоит из четырёх человек.

Самоходный миномёт 2С42 "Лотос" создан на базе боевой машины десанта БМД-4М. Именно этой технике, а также бронетранспортёрам БТР-МДМ "Ракушка", новые миномёты должны оказывать огневую поддержку. Броня корпуса "Лотоса" обеспечивает защиту экипажу от пуль стрелкового оружия калибра 7,62 мм при попадании в борт, а также от огня пулемётов калибра 12,7 мм в лобовой проекции. 

САУ 2С42 оснащена дизельным двигателем мощностью 450 л.с., обеспечивающим установке максимальную скорость в 70 км/ч. Запас хода по топливу – 500 километров. Снаряженная масса боевой машины составляет 18 тонн.  Установка авиатранспортабельная, кроме того, она способна самостоятельно форсировать водные преграды. 

Как отмечает Defence24, новейшая российская САУ "Лотос" с решётчатыми экранами, представленная на фото, куда-то транспортируется. И явно не на выставку.

#новости #техника #армия #оружие #военные новости #2с34 &quot;хоста&quot; #2с42 &quot;лотос&quot;
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