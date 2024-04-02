Профильный ресурс Defence24 сообщил, что Япония проявила интерес к покупке нескольких десятков новых американских учебно-тренировочных самолётов производства корпорации Boeing

Учебно-тренировочные самолёты T-7A Red Hawk. Фото: BoeingВ настоящее время основным реактивным учебно-тренировочным самолётом для подготовки американских военных лётчиков является T-38 Talon ("Коготь"), разработанный корпорацией Northrop. Свой первый полёт эта машина совершила в далёком 1959 году. На вооружение самолёт стал поступать с 1961 года. Довольно возрастная машина, нуждающаяся в замене. Согласно первоначальным планам Пентагона, все самолёты данного типа должны быть выведены из эксплуатации уже в 2026 году.

Для замены T-38 Talon был разработан двухместный учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk. Это совместный продукт американской корпорации Boeing и шведской фирмы Saab. Первый полёт прототипа этого УТС состоялся в 2016 году. Формально машина находится в производстве с 2021 года, но количество выпущенных машин ничтожно мало. Согласно открытым данным было построено всего три экземпляра, включая предсерийный экземпляр. У американцев что-то пошло "не так".

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Стало известно, что помимо ВВС США интерес к T-7A Red Hawk проявляет Япония. Об этом сообщил профильный ресурс Defence24. Как говорится в материале издания, Токио рассматривает возможность приобретения в ближайшем будущем самолета повышенной подготовки Boeing T-7A Red Hawk. Япония может стать первым иностранным заказчиком этой машины. И "это станет первой хорошей новостью" для Red Hawk за долгое время, поскольку сама программа УТС задерживается. Кроме того, отмечено, что T-7A уже приносит убытки корпорации Boeing.

Как сообщает Defence24, консорциум Boeing и Saab выиграл тендер по программе TX на поставку самолётов усовершенствования квалификации. Фирмы должны поставить 351 летательный аппарат. Работы над конструкцией Т-7А Red Hawk продвигались достаточно быстро. Этот самолёт стал первым, созданным при помощи методов цифрового проектирования. Данные методы были призваны существенно ускорить развитие программ боевой авиации. Они также применялись при разработке стратегического бомбардировщика B-21 Rider и используются при разработке перспективного истребителя 6-го поколения NGAD. Defence24 отмечает, что после первых успехов в применении новых методов, программа Red Hawk стала смещаться по срокам реализации "в право".

Сроки реализации программы нового УТС были смещены на два года из-за проблем с конструкцией кабины экипажа. Отмечается, что изначально не были учтены особенности подготовки женщин-пилотов. Они оказались слишком малы и слишком легки для запланированной системы аварийного покидания самолёта. На перепроектирование компоновки кабины экипажа ушло два года. Позже возникли дальнейшие проблемы. Поэтому сроки оперативной готовности учебно-тренировочного самолёта Т-7А Red Hawk перенесены на 2028 год.

На этом фоне заявление Японии о готовности приобрести Red Hawk становятся позитивным импульсом для всей программы. В настоящий момент японские Силы самообороны используют 180 учебно-тренировочных самолётов Kawasaki T-4, выпускавшихся со второй половины 80-х годов. Визуально по конструкции T-4 напоминает польский учебно-тренировочный самолёт I-22 Irida. Как сообщает Defence24, японская машина оказалась более удачной по конструкции.

Но даже эти самолёты не позволяют проводить углубленную лётную подготовку пилотов, поскольку считаются "промежуточными" машинами между лёгкими поршневыми учебно-тренировочными самолётами и двухместными истребителями F-15J и F-2 [японский "клон" F-16, прим.]. Будущие японские истребители, разрабатываемые в рамках программы GCAP (программа истребителей шестого поколения) уже не подходят для подготовки пилотов на F-35.

Появление в авиапарке Сил самообороны самолётов T-7 Red Hawk изменит положение дел. Кроме того, будет высвобождено большое количество боевых истребителей, задействованных в рамках обучения лётчиков. Таким образом будет не только продлён срок службы самолётов тактической авиации, но и будут сэкономлены средства.

Замена учебно-тренировочных T-4 на Т-7А Red Hawk предполагает, что Япония приобретёт 100-200 единиц последних. Соответственно, рентабельность всей программы американского УТС существенно повысится. Это с учётом того, что сами США решили заказать 351 такой самолёт.

Defence24 предполагает, что вступление Японии в программу Red Hawk, вероятно, усилит экономическое сотрудничество между двумя странами и повысит "совместимость" японских воздушных сил и ВВС США. Японцы рассчитывают на быстрое внедрение нового учебно-тренировочного самолёта. Кроме того, официальный Токио надеется получить доступ к новым военным технологиям, включая искусственный интеллект, необходимый при обучении пилотов.