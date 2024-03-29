Обозреватель американского журнала честно признался, что британские танки очень тяжёлые и вязнут в грунте. Кроме того, их пушки быстро изнашиваются

Британский основной боевой танк Challenger 2. Фото: Finnbarr Webster / Getty Images Одним из элементов военной "помощи", оказываемой странами НАТО и Евросоюза Киеву, стали поставки основных боевых танков западного образца. Великобритания стала первой страной коллективного Запада, передавшей Украине свои достаточно современные танки. В данном случае речь именно о поставках западных танков, а не машин советского образца. Передача Великобританией своих ОБТ Challenger 2 носила, скорее, политический характер. Лондону и Вашингтону было необходимо заставить своих европейских союзников совершить аналогичный шаг.

Однако британские танки, переданные в мизерном количестве, не стали каким-то супероружием для Киева, способным произвести перелом в закономерном ходе событий. Эти боевые машины просто не подходят для конкретного театра боевых действий. Кроме того, Challenger 2, считавшиеся ранее практически неуязвимыми [по версии самих британцев] наглядно продемонстрировали свои способности гореть под ударами оружия армии России.

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Очередная публикация, посвящённая британским Challenger 2 и их применению украинской армией, вышла на страницах американского издания Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель журнала. Этот аналитик не был замечен в сколько-нибудь дружелюбном отношении к России, скорее, наоборот, но даже он честно признался, что танки британские танки Challenger 2 не подходят для Украины.

Как говорится в материале Forbes, Великобритания "подарила" Киеву 14 боевых машин данного типа. Все эти танки поступили на вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это единственное соединение украинской армии, оснащённое британскими танками.

По версии Дэвида Экса, в настоящий момент у ВСУ осталось 13 основных боевых танков Challenger 2 после того, как один из них был уничтожен российской армией в районе Работино в ходе неудавшегося летнего контрнаступления ВСУ. В данном случае американский обозреватель или неприкрыто лукавит, или пытается выдать желаемое за действительное. Согласно данным, опубликованными СМИ, российская армия уничтожила два британских танка [прим.].

Challenger 2 – единственный танк британской армии. И британцы успешно применяли такие танки во время вторжения в Ирак в 2003 году. Однако эти боевые машины совершенно не подходят для Украины. Как считает Дэвид Экс, есть основания предполагать, что Лондон передал 14 своих "Челленджеров 2" для того, чтобы заставить другие страны НАТО передать свои более современные танки Leopard 2, Strv 122 [шведская модификация Leopard 2, прим.] и M1 Abrams.

По данным американского обозревателя, один из членов экипажа украинского Challenger 2 в своём интервью британскому таблоиду The Sun, что двигатель танка мощностью 1200 л.с. оказался слишком слабым для боевой машины массой 71 тонну. Британские танки, стоящие на вооружении ВСУ, часто вязнут в мягком грунте. Поэтому их приходится буксировать другими "Челленджерами" или инженерными машинами. В боевых условиях, когда такая буксировка невозможна, Challenger 2 становится уязвимым.

Дэвид Экс сообщает, что ещё со времён своей первой "боевой" кампании в Боснии британские танки получили дополнительную броневую защиту по бортам корпуса и на нижнем лобовом броневом листе. Именно в этих местах Challenger 2 является наиболее уязвимым. Но ВСУ так и не получили такие дополнительные комплекты брони. Возможно, из-за того, что три тонны дополнительной массы сделали бы Challenger 2 ещё менее подвижным на мягком грунте. Вместо этого украинцы дооснастили свои танки решётчатыми экранами. Такая защита призвана "смягчить" удары дронов-камикадзе и ручных противотанковых средств. Однако более тяжёлые боеприпасы пробивают решётки насквозь.

Ещё одной проблемой "Челленджера 2" считается его 120-мм нарезная пушка длиной в 30 калибров. Орудие британского танка несовместимо со снарядами других западных танков. Поэтому украинским военным приходится поддерживать отельную систему материально-технического обеспечения только для того, чтобы оставшиеся Challenger 2 "могли стрелять".

Если 120-мм гладкоствольная пушка L44 [установлена на Leopard 2 и M1 Abrams, прим.] имеет ресурс до 1500 выстрелов, то британское нарезное орудие изнашивается уже после 500 выстрелов. И это серьёзная проблема для ВСУ, поскольку 82-я бригада, опасаясь, что её танки завязнут в грунте, держит Challenger 2 на удалении от линии фронта и использует их в качестве мобильных гаубиц. Гаубица должна много стрелять. Но это не применимо к ситуации с "Челленджерами", орудия которых быстро изнашиваются. В данном случае американский эксперт прав только от части. Не исключена определённая вероятность того, что старшие британские "товарищи" попросили убрать свои танки подальше от фронта, опасаясь дополнительных репутационных рисков [прим.]

Кроме того, как отмечает Дэвид Экс, британские танки представляют собой "ошибку" в боевых порядках ВСУ. Столь малое количество Challenger 2 едва ли стоит огромных усилий по их содержанию.