Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Forbes: британские танки Challenger 2 не подходят для Украины
Обозреватель американского журнала честно признался, что британские танки очень тяжёлые и вязнут в грунте. Кроме того, их пушки быстро изнашиваются

реклама

Британский основной боевой танк Challenger 2. Фото: Finnbarr Webster / Getty Images Одним из элементов военной "помощи", оказываемой странами НАТО и Евросоюза Киеву, стали поставки основных боевых танков западного образца. Великобритания стала первой страной коллективного Запада, передавшей Украине свои достаточно современные танки. В данном случае речь именно о поставках западных танков, а не машин советского образца. Передача Великобританией своих ОБТ Challenger 2 носила, скорее, политический характер. Лондону и Вашингтону было необходимо заставить своих европейских союзников совершить аналогичный шаг. 

Однако британские танки, переданные в мизерном количестве, не стали каким-то супероружием для Киева, способным произвести перелом в закономерном ходе событий. Эти боевые машины просто не подходят для конкретного театра боевых действий. Кроме того, Challenger 2, считавшиеся ранее практически неуязвимыми [по версии самих британцев] наглядно продемонстрировали свои способности гореть под ударами оружия армии России. 

реклама

Очередная публикация, посвящённая британским Challenger 2 и их применению украинской армией, вышла на страницах американского издания Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель журнала. Этот аналитик не был замечен в сколько-нибудь дружелюбном отношении к России, скорее, наоборот, но даже он честно признался, что танки британские танки Challenger 2 не подходят для Украины.

Как говорится в материале Forbes, Великобритания "подарила" Киеву 14 боевых машин данного типа. Все эти танки поступили на вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это единственное соединение украинской армии, оснащённое британскими танками. 

По версии Дэвида Экса, в настоящий момент у ВСУ осталось 13 основных боевых танков Challenger 2 после того, как один из них был уничтожен российской армией в районе Работино в ходе неудавшегося летнего контрнаступления ВСУ. В данном случае американский обозреватель или неприкрыто лукавит, или пытается выдать желаемое за действительное. Согласно данным, опубликованными СМИ, российская армия уничтожила два британских танка [прим.].

Challenger 2 – единственный танк британской армии. И британцы успешно применяли такие танки во время вторжения в Ирак в 2003 году. Однако эти боевые машины совершенно не подходят для Украины. Как считает Дэвид Экс, есть основания предполагать, что Лондон передал 14 своих "Челленджеров 2" для того, чтобы заставить другие страны НАТО передать свои более современные танки Leopard 2, Strv 122 [шведская модификация Leopard 2, прим.] и M1 Abrams.

По данным американского обозревателя, один из членов экипажа украинского Challenger 2 в своём интервью британскому таблоиду The Sun, что двигатель танка мощностью 1200 л.с. оказался слишком слабым для боевой машины массой 71 тонну. Британские танки, стоящие на вооружении ВСУ, часто вязнут в мягком грунте. Поэтому их приходится буксировать другими "Челленджерами" или инженерными машинами. В боевых условиях, когда такая буксировка невозможна, Challenger 2 становится уязвимым.

Дэвид Экс сообщает, что ещё со времён своей первой "боевой" кампании в Боснии британские танки получили дополнительную броневую защиту по бортам корпуса и на нижнем лобовом броневом листе. Именно в этих местах Challenger 2 является наиболее уязвимым. Но ВСУ так и не получили такие дополнительные комплекты брони. Возможно, из-за того, что три тонны дополнительной массы сделали бы Challenger 2 ещё менее подвижным на мягком грунте. Вместо этого украинцы дооснастили свои танки решётчатыми экранами. Такая защита призвана "смягчить" удары дронов-камикадзе и ручных противотанковых средств. Однако более тяжёлые боеприпасы пробивают решётки насквозь.

Ещё одной проблемой "Челленджера 2" считается его 120-мм нарезная пушка длиной в 30 калибров. Орудие британского танка несовместимо со снарядами других западных танков. Поэтому украинским военным приходится поддерживать отельную систему материально-технического обеспечения только для того, чтобы оставшиеся Challenger 2 "могли стрелять". 

Если 120-мм гладкоствольная пушка L44 [установлена на Leopard 2 и M1 Abrams, прим.] имеет ресурс до 1500 выстрелов, то британское нарезное орудие изнашивается уже после 500 выстрелов. И это серьёзная проблема для ВСУ, поскольку 82-я бригада, опасаясь, что её танки завязнут в грунте, держит Challenger 2 на удалении от линии фронта и использует их в качестве мобильных гаубиц. Гаубица должна много стрелять. Но это не применимо к ситуации с "Челленджерами", орудия которых быстро изнашиваются. В данном случае американский эксперт прав только от части. Не исключена определённая вероятность того, что старшие британские "товарищи" попросили убрать свои танки подальше от фронта, опасаясь дополнительных репутационных рисков [прим.]

Кроме того, как отмечает Дэвид Экс, британские танки представляют собой "ошибку" в боевых порядках ВСУ. Столь малое количество Challenger 2 едва ли стоит огромных усилий по их содержанию.

#новости #техника #армия #оружие #танки #военные новости #challenger 2 #бронетехника #конфликты
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
2
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
7
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Обладатель импланта Neuralink рассказал, как он всю ночь играл в Civilization VI силой мысли
2
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
1
США влияют на союзников с целью запрета обслуживания оборудования для производства чипов в Китае
+
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
+
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
1
В марте 2024 года на БАМе были завершены работы по ряду важных объектов
5
Российский спецназ обезвредил ещё одни танк Abrams в районе Бердычей
+
Anbernic представляет портативную консоль RG35XX в стиле Game Boy
2
Американские автопроизводители хотят использовать китайские технологии электромобилей
+
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
1
Стоимость GeForce RTX 4060 снизилась до 279 долларов на Newegg
4
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
В России считают необходимым использование отечественного оборудования для майнинга
5
Информация о новой премиальной игре для PS Plus просочилась в Сеть
+

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
6
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
64
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
33
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
4
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
33
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
17
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
58
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
82
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.3
4

Сейчас обсуждают

inchaos75
20:34
Что курит автор, или знаком с экономикой на уровне Маркса "товар-деньги-товар"? Тогда не надо писать таких статей. 1. "и более разумным шагом будет увеличение субсидий на авиабилеты для определенных к...
Цены на авиаперевозки продолжат расти, спрос превышает предложение
Dzhereli
20:26
Хз какой сейчас крионаут но у меня шприц куплен за 450р с момента выхода на наш рынок. И на тот момент личных в тестах мх4 тупо сливал крионауту. До этого пользовался классикой в виде гелид экстрим.
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
Chihonya
20:26
Да то шишкинс, стебемся просто)
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
ЧatoБoт
20:25
Непонятно, то ли жабы будут верхом на поленьях, то ли в сракотан жабам поленья загонят. Этих евро3,14дорасов никак не понять.
Польша направит солдат для обеспечения безопасности Олимпиады в Париже
si-cat
20:24
"..Оставим критиков и дальше негодовать, ведь опыт показывает, что многие из них сидят на старом компьютере своей бабушки и только мечтают о скромном процессоре Core i5-12400F.." Чья бы корова мычала ...
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
ЧatoБoт
20:22
>Что купить на Мегамаркете со скидкой... Говна грефовского мешок.
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
Назар Сербин
20:22
за Днепр уходить нужно, естественная линия обороны
Economist: ВС РФ могут перейти к крупному наступлению уже летом и нет гарантий, что ВСУ его сдержат
Anton Angald
20:22
Ждём синий фолед и всё
Ученые наконец нашли способ для предотвращения выгорания OLED-дисплеев
Shroud Solo
20:21
Бредятина не более того
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Успешный
20:19
СК РФ: террористы после нападения на «Крокус Сити Холл» направлялись в Киев за вознаграждением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем