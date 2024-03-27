Пять польских военнослужащих погибли на учениях с начала марта. Кроме того, Министерство обороны Польши уведомило о скоропостижном уходе из жизни генерал. Согласно опубликованным данным, генерал умер в свободное от службы время

Фото: Министерство обороны Польши

Агентство ТАСС сообщило, что Министерство обороны Польши выпустило приказ, который требует приостановить все военные учения на территории страны. Приказ издан после того, как 27 марта 2024 года в Татрах во время занятий по горной подготовке погиб польский спецназовец.

реклама "Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники", – говорится в коммюнике оборонного ведомства. Сообщается также, что Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Отмечено, что это уже пятый случай гибели польских военнослужащих, произошедший во время учений с начала текущего месяца. 5 марта на учебном полигоне бронетанковых войск два солдата угодили под боевую машину пехоты. Закончилось всё летальным исходом. А 25 марта на полигоне в Силезском воеводстве произошёл несанкционированный подрыв тротилового заряда из-за которого погибли двое сапёров.

Польское военное ведомство сообщило, что приказ не касается военнослужащих структур, готовящихся к зарубежным миссиям, а также занимающимся обучением солдат ВСУ.

P.S. Плотно пошло. Не секрет, что в боевых действиях на территории Украины с самого начала Специальной военной операции принимают участие граждане Польши. Не исключено, что не только наёмники, но и кадровые военные польской армии, легендированные под наёмников. Если гибель двух бойцов на полигоне в начале марта ещё как-то можно списать на несчастный случай, то последующие инциденты наталкивают на размышления.

Двоё польских сапёров погибли из-за "несанкционированной" сработки некоего взрывного устройства. Что за устройство? А уже 27 марта в Татрах ещё один инцидент с летальным исходом...

А ещё Вооружённые силы Польши сообщили о скоропостижной смерти бригадного генерала Адама Марчака, который занимал должность начальника штаба оперативного командования ЕС Althea. Сообщается, что скоропостижная смерть генерала произошла "по естественным причинам" и в свободное от службы время. При этом никакой информации о том, где и когда умер польский генерал, нет. Этот военачальник до 2021 года специализировался на разведке. Он возглавлял управление разведки и радиоэлектронной борьбы в генеральном командовании видов вооруженных сил. Ещё успел послужить в спецназе.

Ряд СМИ опубликовал информацию, что этот генерал вместе с другими высокопоставленными военными НАТО (в том числе из США и Польши) мог находиться на командном пункте ВСУ в районе Часового Яра, когда туда прилетела ракета комплекса "Искандер". А генералы альянса, как известно, в одиночку в районе боевых действий не ходят.