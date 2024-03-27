Проект производства широкофюзеляжного пассажирского авиалайнера, из которого вышла Россия, похоже, "пробуксовывает"

одель Comac C929 на авиашоу в Сингапуре 25 февраля 2024 г. Фото: S5A-0043 / commons.wikimedia.org

Новости авиастроения Поднебесной.

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Как сообщило агентство Reuters, первый китайский широфюзеляжный пассажирский авиалайнер, строящийся государственной корпорацией COMAC, находится "на стадии детального проектирования". Об этом сообщил один из руководителей после того, как появилось сообщение о том, что производитель намерен поставить первый экземпляр фюзеляжа к сентябрю 2027 года.

Как пишет Reuters, заявление производителя, похоже, является первым свидетельством запланированного графика производства новых лайнеров после того, как Россия в 2023 году вышла из совместного российско-китайского проекта по производству широкофюзеляжного пассажирского самолёта, ранее известного под обозначением CR929.

Информационное агентство сообщает, что Китай через государственную авиастроительную корпорацию COMAC инвестировал огромные средства для выхода на международный рынок пассажирских самолётов, на котором доминируют фирмы Boeing и Airbus. На данный момент корпорация COMAC уже запустила в коммерческую эксплуатацию узкофюзеляжный лайнер C919 и региональный самолет ARJ2. Но в реализации программы дальнемагестральных широкофюзеляжных самолётов возникли задержки. Как уже говорилось, связаны они с выходом России из совместного проекта.

По данным китайских СМИ, Чжан Сяогуан, директор по маркетингу компании COMAC, во время пресс-конференции в Шанхае заявил, что С929 вступил "в стадию детального проектирования". Фирма Huarui Aero, выбранная в 2021 году корпорацией COMAC в качестве производителя фюзеляжей, заявила, что "средняя часть фюзеляжа" будет поставлена к 1 сентября 2027 года.

По данным корпорации COMAC, новый лайнер сможет перевозить от 280 до 400 пассажиров на расстояние до 12000 километров.

Как сообщает Reuters, в условиях глобальной нехватки самолётов Китай заявил, что намерен расширить "присутствие" фирмы COMAC как внутри страны, так и за её пределами. Выход на международные рынки включает в себя попытку получить от европейского регулятора безопасности сертификацию для самолёта С919. На данный момент этот лайнер сертифицирован только Китаем.

Сообщается, что источники в авиастроительной отрасли в целом приветствуют выход китайской фирмы COMAC на международные рынки, но предупреждают, что создание конкурентоспособных пассажирских лайнеров является достаточно длительным по времени процессом. Кроме того, для того чтобы получить разрешение на полёты от западных регуляторов, могут уйти годы.

В настоящий момент только региональный самолёт ARJ21 фирмы COMAC летает за пределами Китая. Воздушные суда этого типа эксплуатируются индонезийской авиакомпанией TransNusa.

Отмечено, что китайские пассажирские самолёты строятся с широким применением западных комплектующих. В частности, двигатели для C919 поставляются CFM International – совместным предприятием General Electric и французской фирмы Safran. На данный момент китайская корпорация Aero Engine Corporation ведёт разработку собственного двигателя, но он ещё не прошёл сертификацию.

Касательно двигателя для нового широкофюзеляжного самолёта C929, то представитель компании COMAC заявил, что он ещё не выбран.

P.S. Что и требовалось доказать. А именно то, что несмотря на успехи своей промышленности, Китай до сих пор не может строить авиационные двигатели. Вероятно, если бы китайская сторона не выдвигала запредельные требования в совместном российско-китайском проекте CR929, то он бы был уже близок к реализации.