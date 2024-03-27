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crazycat21
Defense Post: Южная Корея вдвое сократила первоначальный заказ на истребители KF-21 Boramae
Южная Корея сократила первоначальный заказ на новый национальный истребитель из-за необходимости проведения дополнительных испытаний

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Истребитель KF-21 Boramae. Фото: KAI

Немногие страны мира могут проектировать и выпускать истребители пятого поколения. Это Россия, Китай и Соединённые Штаты. Определённые наработки в этой теме имеются у Турции и у Южной Кореи. Но если турецкие авиастроители сразу замахнулись на пятое поколение, то в Южной Корее честно признаются, что их истребитель KF-21 Boramae, построенный корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) и совершивший свой первый полёт в июле 2022 года, до пятого поколения ещё не дотягивает. Признаки есть, но самолёт ещё относится к поколению 4+. Вся проблема в вооружении, которое размещается не во внутренних отсеках, а подвешивается в полуутопленном в фюзеляж виде. 

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Профильный ресурс Defense Post сообщил, что Южная Корея вдвое сократила первоначальный заказа на истребители KF-21 Boromae. Первоначально планировалось, что в текущем 2024 году будет приобретено 40 самолётов данного типа. Вместо запланированных будет приобретено всего 20 машин.

По сообщению новостного агентства Yonhap [крупнейшее информагентство Республики Корея, прим.], Управление программы оборонных закупок (DAPA) заявило, что производство самолётов KF-21 будет приостановлено "для решения проблем технико-экономического обоснования", требующих дополнительных испытаний.

DAPA подпишет контракт на производство остальных 20 истребителей в следующем году после того, как будут завершены испытания ракет класса "воздух-воздух" и радиолокационных средств.

По данным Defense Post, Военно-воздушные силы Южной Кореи ожидают, что первые истребители KF-21 Boramae, предназначенные для замены устаревших F-4 и F-5, поступят на вооружение уже в 2026 году. Согласно предварительным планам, к 2032 году страна должна принять на вооружение 120 единиц KF-21. Стоимость производства серии самолётов оценивается в 7,92 триллиона вон, что по нынешнему курсу эквивалентно 5,9 миллиарда долларов США.

Истребитель KF-21 Boramae. На фото видно полупритопленное расположение ракет на внешней подвеске. Фото: Korea Aerospace Industries Разработка KF-21 была начата в Южной Корее ещё в 2001 году. В 2010 году к проекту присоединилась Индонезия, пообещавшая профинансировать 20% стоимости программы и задействовать в реализации проекта государственную компанию Indonesian Aerospace. Последняя должна была предоставить технологические ноу-хау на этапе разработки истребителя.

Несмотря на внедрение новых технологий и недавние успешные лётные испытания KF-21 в реализации программы возникли проблемы из-за проблем с финансированием со стороны официальной Джакарты. В 2021 году 114 индонезийских инженеров покинули Южную Корею после того, как Индонезия не выплатила им заработную плату. Впоследствии 32 специалиста всё же вернулись для участия в программе.

Как сообщает Defense Post, DAPA недавно выпустило новое предупреждение после того, как Индонезия попросила перенести выплаты в рамках совместной программы на восемь лет после установленного срока. Первоначальный срок выплат – 2026 год. В настоящий момент Джакарта должна Сеулу 1 триллион рупий или 746 миллионов долларов. При этом обе страны подтверждают свою приверженность участию в совместной программе.

P.S. Учитывая изложенную зарубежным ресурсом информацию, есть огромная вероятность того, что Южная Корея всё же реализует программу перспективного национального боевого самолёта. И сможет довести его до уровня пятого поколения. Только в одиночку. А Индонезия, вероятнее всего, окажется не у дел. 

#новости #техника #армия #оружие #истребители #южная корея #самолеты #боевая авиация #военные новости #kf-21 boramae
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