Зарубежное издание сообщило, что в Китае продолжаются испытания нового самолёта ДРЛОиУ, предназначенного для базирования на авианосцах

Самолёт KJ-600. Фото: китайские социальные сети

Ещё в конце XX столетия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) по уровню своей оснащённости современной техникой и вооружением существенно отставала от передовых армий мира. Одним из признаков современной армии является в авиапарке её ВВС наличие самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). По терминологии НАТО такие самолёты имеют обозначение AWACS – airborne warning and control system (авиационная система обнаружения и контроля). В последние годы китайская промышленность сделала значительный шаг вперёд в разработке и производстве таких самолётов.

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Стало известно, что Китай испытывает новый тактический самолёт ДРЛОиУ KJ-600. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Как говорится в материале издания, в марте 2024 года в китайской социальной сети Weibo появились фотографии, которые пролили свет на перспективный самолёт ДРЛОиУ, предназначенный для базирования на авианосцах ВМС НОАК. KJ-600, "вдохновлённый" возможностями американского самолёта E-2 Hawkeye, является значительным шагом в реализации военно-морских амбиций официального Пекина. Новый самолёт ДРЛОиУ позволит китайскому флоту получить возможность круглосуточного воздушного наблюдения, контроля и управления.

Самолёт KJ-600, разработанный авиастроительной корпорацией Xi’an Aircraft Industrial Corporation, начал свои лётные испытания в 2020 году. Воздушное судно оснащёно турбовинтовыми двигателями, имеет прочную конструкцию с просторным фюзеляжем, позволяющим разместить в нём экипаж из четырёх-шести человек, необходимых как для управления самолётом, так и для длительного воздушного наблюдения и управления. Но главной особенностью KJ-600 является большой обтекатель над фюзеляжем. В массивном обтекателе, вероятно, установлена самая современная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой (AESA).

Как пишет Army Recognition, самолёт, представленный на фотографиях, имеет высокорасположенное прямое крыло, "четырёхкилевое" хвостовое оперение и трёхстоечное шасси. Машина окрашена в серый цвет. Перечисленные характеристики ещё раз подчёркивают амбиции Китая в области морского наблюдения и воздушного управления. Отмечено, что несмотря на значительный прогресс в лётных испытаниях, полёты с палубы авианосца [старт при помощи катапульты, прим.] ещё не получили визуального подтверждения.

По данным издания, анализ спутниковых снимков показал, что новый китайский самолёт ДРЛОиУ имеет размах крыла в 24,4 метра, длина фюзеляжа составляет 18,4 метра. Эти размеры являются свидетельством довольно компактной конструкции и возможности совершать полёты с палубы авианосца.

Появление нового самолёта свидетельствует, что Китай намерен расширять свои возможности по воздушному наблюдению в море и управлению. KJ-600 символизирует технологический прогресс Китая в обороне и его стремление поддерживать надежное и универсальное морское присутствие.

Подробные технические характеристики KJ-600 в роли палубного самолёта пока остаются под вопросом. Пока нет доказательств, что новый летательный аппарат может эксплуатироваться с двух имеющихся китайских авианосцев ("Ляонин" и "Шаньдун"). Оба корабля имеют полётную палубы с трамплинами и не оснащены катапультами. Как предполагают аналитики, третий китайский авианосец будет иметь плоскую полётную палубу и получит электромагнитные катапульты, совместимые с KJ-600.

Предполагается, что самолёт оснащён турбовинтовыми двигателями WJ-6C, но в перспективе он может получить более современные моторы WJ-10. Фюзеляж KJ-600 достаточно компактный и по своей длине сопоставим с длиной фюзеляжа палубного истребителя J-11, а также сопоставим с длиной вертолёта ДРЛО Z-18.