Аргентина намерена приобрести большую часть подержанных датских истребителей за 650 миллионов долларов

Истребители F-16 ВВС Дании. Фото: Командование обороны Дании

Профильное издание Army Recognition сообщило, что Аргентина намерена приобрести у Дании истребители F-16 американского производства в количестве 24 единиц. Как сообщается, эта сделка является значительным прогрессом для аргентинских ВВС после многих лет поисков "финансово жизнеспособных альтернатив". Поиск замены истребителям Mirage, снятым с вооружения ещё в 2015 году был затруднён из-за вето наложенным Великобританией на продажу Аргентине вооружения в котором присутствуют компоненты британского производства. Именно по этой причине латиноамериканская страна не смогла приобрести десять истребителей F/A-50 Golden Eagle у Южной Кореи в 2020 году.

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Из-за ограничений, наложенных Великобританией, Аргентина рассматривала возможность покупки китайско-пакистанских истребителей JF-17 Thunder. Сделку предлагалось осуществить в кредит. Сумма кредита составляла 664 миллиона долларов. Но сделка так и не состоялась. Аргентинские ВВС были заинтересованы в покупке самолётов данного типа из-за их возможностей, а также из-за пакета вооружения, предложенного Китаем "с небольшими ограничениями". Как отмечается, если бы сделка состоялась, то она бы усилила влияние Китая в Южной Америке. Но обстоятельства изменились. В ноябре 2023 года Соединённые Штаты разрешили Дании продать бывшие в употреблении истребители F-16 американского производства.

Избрание на пост президента Хавьера Милея прекратило все дискуссии по истребителям JF-17. Таким образом было продемонстрировано нежелание аргентинских властей углублять сотрудничество с Китаем. Подтверждение покупки 24 F-16 президентом Милеем 20 марта знаменует собой окончание длительного и сложного процесса. Стоимость контракта между Аргентиной и Данией оценивается в 650 миллионов долларов. Эта сумма будет потрачена на сами подержанные истребители и авиационные средства поражения для них.

Army Recognition отмечает, что сделка между Аргентиной и Данией приветствуется Соединёнными Штатами, которые считают сближение с Аргентиной своим стратегическим приоритетом. Важность двухсторонних отношений для Вашингтона подчёркнута недавними визитами в Буэнос-Айрес директора ЦРУ Ульяма Бёрнса и главы главы Южного командования США генерала Лоры Ричардсон. Одной из главных проблем для Соединенных Штатов является китайская космическая наблюдательная станция в Аргентине, недоступная для местных властей, что иллюстрирует сложность геополитических ставок в регионе.

P.S. Согласно данным, имеющимся в открытом доступе, на начало 2024 года ВВС Дании имели в своём распоряжении 33 одноместных истребителя F-16A и 10 двухместных F-16B. Итого 43 самолёта. Большая часть из них будет продана Аргентине.