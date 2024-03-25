Две европейских страны намереваются создать танк, который заменит Leopard 2 и Leclerc

Концепт танка MGCS, представленный на выставке Eurosatory 2018. Источник фото: Defense Romania

Профильный ресурс Defense Romania со ссылкой на агентство Reuters сообщил, что Германия и Франция заключили соглашение о создании нового танка. Соглашение было заключено в конце прошлой недели в Берлине. Как говорится в публикации ресурса, обе страны сделали большой шаг вперёд в разработке танка следующего поколения, известного как Main Ground Combat System (MGCS). Второе название перспективной боевой машины – Eurotank.

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал заключение соглашения между странами "историческим моментом". Предполагается, что MGCS придёт на смену основным боевым танкам Leopard 2 и Leclerc, которые в настоящее время стоят на вооружении немецкой и французской армий. Разработка MGCS является вторым крупным амбициозным проектом двух стран в разработке оружия. Первый проект – создание перспективного истребителя шестого поколения FCAS.

Как говорится в публикации, соглашение заключённое в пятницу 22 марта предусматривает равное распределение производства между двумя государствами. Официальный документ, подтверждающий достигнутые договорённости будет подписан 26 апреля в Париже.

Также в материале румынского ресурса отмечено, что министр обороны Франции Себастьян Лекарню отметил, что совместная программа по разработке истребителя FCAS "демонстрирует хороший прогресс". Правда, французский политик не уточнил подробностей, на какой стадии разработки находится новый боевой самолёт.

Интересно, получится у немцев и французов реализовать совместный проект? Или всё же каждая страна будет "тянуть одеяло на себя"? При этом у Германии есть определенный приоритет. Эта страна не растеряла компетенции в производстве танков в отличие от Франции.