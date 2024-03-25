По данным СМИ один из танков, использовавшихся для обучения украинских инструкторов, опрокинулся во время транспортировки на территории Дании

Тот самый танк Leopard 1A5, который так и не доехал до точки назначения. Фото: Niels Bentsen, TV MIDTVEST Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". Одним из элементов этой "помощи" стали поставки бронетехники. В частности основных боевых танков западного образца. Но поскольку с современными танками у коллективных европейцев наблюдаются определенные трудности [не хватает самим, прим.], то было принято решение о передаче Киеву устаревших танков Leopard 1A5, когда-то стоявших на вооружении армий европейских армий. И один из таких танков, применявшихся для обучения военнослужащих ВСУ, перевернулся вместе с тралом, который его перевозил. Об этом пишут датские СМИ.

Как пишет издание tv2nord.dk инцидент произошёл в пятницу 22 марта во время транспортировки танка из казарм Хольстебро в город Ольборг. Корреспонденту телевизионного канала MIDTVEST удалось поговорить с водителем грузовика, перевозившего танк. Со слов водителя, он вёл грузовик на скорости 60 км/ч, когда съехал на обочину, уступая дорогу обгоняющему грузовику. В связи с этим колёса полуприцепа "зацепились" за очень пологий уклон. В результате сам прицеп потащило дальше в кювет. В конечном итоге произошло опрокидывание самого тягача, полуприцепа и перевозимого танка.

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Как сообщается, опрокинутый танк принадлежит Ассоциации ветеранов бронетехники и транспортных средство города Ольборг. И эта боевая машина использовалась для обучения инструкторов ВСУ.

Датские СМИ отмечают, что пятничный день стал намного длиннее для Йенса Мартина Дайтца, председателя Ассоциации бронетехники и транспортных средств ветеранов Ольборгских казарм, из-за "спасательных" работ. Перевернувшийся танк должны были начать поднимать в 22 часа по местному времени. Танк планировалось поставить на новый полуприцеп. Для аварийных работ предполагалось задействовать две эвакуационные машины и кран.