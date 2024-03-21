Немцы решили укрепить противовоздушный "зонтик" над своей территорией

ЗРК Patriot. Фото: ©Axel Heimken / Global Look Press

Как сообщают зарубежные профильные ресурсы, бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку четырёх дополнительных батарей зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot для Военно-воздушных сил Германии.

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На эти цели было выделено 1,28 миллиарда евро. Ещё 76 миллионов евро выделено на модернизацию всех радаров систем Patriot, имеющихся в настоящее время на вооружении бундесвера.

Решение о закупке дополнительных "Пэтриотов" было принято после передачи Украине двух огневых батарей этого комплекса. Ещё две батареи необходимы для выполнения обязательств по противовоздушной обороне в соответствии с требованиями НАТО. Эти требования также предусматривают поддержание на определённом уровне запасов управляемых зенитных ракет PAC-2 и PAC-3 CRI/MSE.

Со слов одного из представителей ВВС Германии, в следующем году армия закупит "трёхзначное" количество ракет PAC-3 MSE. В планах военных на период после 2030 года интеграция в системы Patriot новой РЛС кругового обзора и новой системы управления огнём.

В январе 2024 года Германия уже заказала 500 ракет PAC-2 GEM-T из 1000 единиц, заказанных коалицией европейских стран. Ракеты будут производиться немецким филиалом MBDA в Шробенхаузене (Бавария) по лицензии, полученной от фирмы Raytheon.

P.S. Неужели немцам некуда девать деньги? Каждая батарея Patriot имеет в своём составе от 4 до 8 пусковых установок. Итого в лучшем случае будет закуплено 32 ПУ. Это мизерное количество, если учесть площадь Германии. Даже если учитывать уже имеющиеся в наличии комплексы, то и этого количества недостаточно для обеспечения более или менее адекватной противовоздушной обороны страны. Кстати, до сих пор непонятно, для чего немцам вообще средства ПВО дальнего радиуса, если у них вокруг одни союзники по НАТО?