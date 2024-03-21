Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Германия закупит дополнительные комплексы Patriot
Немцы решили укрепить противовоздушный "зонтик" над своей территорией

реклама

ЗРК Patriot. Фото: ©Axel Heimken / Global Look Press

Как сообщают зарубежные профильные ресурсы, бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку четырёх дополнительных батарей зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot для Военно-воздушных сил Германии. 

реклама

На эти цели было выделено 1,28 миллиарда евро. Ещё 76 миллионов евро выделено на модернизацию всех радаров систем Patriot, имеющихся в настоящее время на вооружении бундесвера.

Решение о закупке дополнительных "Пэтриотов" было принято после передачи Украине двух огневых батарей этого комплекса. Ещё две батареи необходимы для выполнения обязательств по противовоздушной обороне в соответствии с требованиями НАТО. Эти требования также предусматривают поддержание на определённом уровне запасов управляемых зенитных ракет PAC-2 и PAC-3 CRI/MSE.

Со слов одного из представителей ВВС Германии, в следующем году армия закупит "трёхзначное" количество ракет PAC-3 MSE. В планах военных на период после 2030 года интеграция в системы Patriot новой РЛС кругового обзора и новой системы управления огнём.

В январе 2024 года Германия уже заказала 500 ракет PAC-2 GEM-T из 1000 единиц, заказанных коалицией европейских стран. Ракеты будут производиться немецким филиалом MBDA в Шробенхаузене (Бавария) по лицензии, полученной от фирмы Raytheon.

P.S. Неужели немцам некуда девать деньги? Каждая батарея Patriot имеет в своём составе от 4 до 8 пусковых установок. Итого в лучшем случае будет закуплено 32 ПУ. Это мизерное количество, если учесть площадь Германии. Даже если учитывать уже имеющиеся в наличии комплексы, то и этого количества недостаточно для обеспечения более или менее адекватной противовоздушной обороны страны. Кстати, до сих пор непонятно, для чего немцам вообще средства ПВО дальнего радиуса, если у них вокруг одни союзники по НАТО?  

#новости #оружие #нато #германия #ракеты #пво #patriot #военные новости
+
Написать комментарий (0)
Nokiamob: Новая версия легенды Nokia 3210 появится в мае 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
20
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
5
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
6
Глобальная фишинговая атака затрагивает правительственные структуры Европы, Америки и Азии
1
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
2
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
5
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
1
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
13
Европа приняла закон, позволяющий использовать российские деньги для покупки оружия Украине
5
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
+
AMD может уменьшить доминирование NVIDIA на рынке чипов для ИИ благодаря Instinct MI300X
4
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
+
Eurasian Times: Швейцария начала передачу США списанных истребителей F-5 Tiger
1

Популярные статьи

Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
46
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
16
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
2
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
67
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
12
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
26
О легендарной "сорокопятке", прошедшей всю Великую Отечественную войну
5

Сейчас обсуждают

Сергей Гомель
17:48
Если ракета атакует сверху-вниз, то каким образом ведро, прикрученное на ВЕРТИКАЛЬНОЙ (!!!) штанге к танку, убережёт танк? Ракета навелась на ведро, полетела по баллистической траектории и пробила све...
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
Eaeц
17:47
Напиши статью про то чей Крым.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Zystax
17:46
Задел тебя за живое да? Вон как тебя понесло, значит психологический портрет получился точный. Завтра еще блог напишу, и в коментах продолжим работу над тобой. Обещаю, за месяц сделаю из тебя человека...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
17:44
Админы удалите Зюстяка. Не будьте дебилами.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
17:42
В дурке Зустакса как всегда без изменений.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
17:40
Свинорылый Zystax, пиндосятинской фантастики насмотрелся?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
17:39
Хохлы за 30 лет залежалости сваяли самый большой трызуб из кизяка и похвастались баржей с кавунами, вот это я понимаю достижение.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
17:38
Тебе бы сходить к доктору, таблетки от шизы сами себя не пропишут.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Zystax
17:38
Не трясись, воспринимай это как бесплатную психологическую помощь. Я просто показал тебе, как тебя видят со стороны, когда читают твои коменты. Но все в твоих руках.
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
daimos
17:38
Я аж прыснул. А можно такой же расклад про человека, занимающегося такими вот блогами на нынешних оверах?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем