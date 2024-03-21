Планы Парижа были замечены американскими экспертами. Они отметили, что западные контингенты на Украине могут столкнуться с трудностями

Французские военнослужащие. Фото: © NATO

В ходе проведения Специальной военной операции инициатива на поле боя полностью перешла к Вооружённым силам России. И этот факт сильно не нравится западным политикам. Поэтом страны коллективного Запада прилагают максимальные усилия для того, чтобы "помочь" Киеву. Дошло до того, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном появлении регулярных формирований НАТО на территории Украины. Правда, потом Париж заявил, что это лишь один из вариантов, что ничего исключать нельзя... В общем, "сдал назад". А ещё у Макрона появилась защитница, ей стала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что Макрона неправильно поняли из-за якобы путаницы в английской терминологии.

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Между тем, дыма без огня не бывает. Тем более, что глава СВР Сергей Нарышкин открыто заявил, что Париж всё же ведёт подготовку воинского контингента для отправки на Украину. Первоначальная численность французской группировки оценивается в 2000 человек. Силовики такого уровня, как директор Службы внешней разведки, не будут оглашать непроверенную информацию.

Фото: © Zuma\TASS

Планы президента Франции и его окружения не остались незамеченными и по другую сторону океана. Довольно любопытный материал, посвящённый задумке французских политиков вышел на страницах профильного издания Military Watch.

В материале американских экспертов приводится ссылка на заявление главы СВР России о планах Парижа. Кроме того, припоминается и заявление Макрона от 26 февраля, когда он сказал, что его правительство сделает всё, чтобы не дать России победить.

Как отмечает Military Watch, заявление Сергея Нарышкина о планах Парижа практически совпало по времени с другим заявлением, сделанным во французской столице. Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил о подготовке французской армии к "тяжелейшим сражениям"[по тексту MWM, прим.], независимо от дальнейшего развития событий. Генерал подчеркнул, что Франция несёт "международные обязательства" и связана оборонными соглашениями с государствами, "подвергающимся серьёзным угрозам". Высокопоставленный военный добавил, что Франция имеет возможность перебросить дивизию численностью 20000 человек в течение 30 дней. Генерал заявил газете Le Monde, что французские силы "всегда готовы".

Military Watch отмечает, что заявление генерала прозвучало менее чем через десять дней после того, как парламент Франции одобрил двухстороннее соглашение с Украиной о безопасности.

Ранее всё та же газета Le Monde сообщала, что развёртывание сухопутного контингента на территории Украины может быть направлено на создание "стратегических дилемм" перед Москвой. В частности, французские подразделения могут играть роль "политического щита".

Фото: © AP Photo / Eric Gaillard

Интересно, это о чём? Какой "политический щит"? Глава СВР Сергей Нарышкин прямо дал понять, что регулярные французские формирования в случае их появления на территории Украины сразу же станут первоочередной легитимной целью для Вооружённых сил России [прим.].

Military Watch отмечает, что в случае развёртывания западных военных контингентов на территории Украины они столкнутся с огромными трудностями. Приводятся слова подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина, который в недавней статье для Королевского института вооружённых сил отметил, что вмешивающимся силам придётся принять участие в войне на истощение.

"В войнах на истощение военные операции определяются способностью государства восполнять потери и создавать новые формирования, а не тактическими и оперативными маневрами", – заявил он.

Этот военный эксперт подчеркнул, что вооружённые силы западных стран давно ориентированы на короткие конфликты.

Military Watch пишет, что страны Запада давно вовлечены в конфликт на Украине. Но, считалось, что ранее они ограничивались предоставлением военных советников, вспомогательного персонала в таких областях, как логистика и разведка, а также выделяли спецподразделения для решения боевых задач (морская пехота Великобритании). Кроме того, на Украине задействованы подразделения частных военных "подрядчиков", которые официально не связаны с правительствами западных стран.

Франция стала ведущим поставщиком таких "подрядчиков" среди всех государств Западной Европы. Об этом стало известно 16 января 2024 года после ракетного удара, который Вооружённые силы России нанесли по пункту дислокации иностранных добровольцев. Большая часть из них была представлена как раз французами. Тогда было уничтожено несколько десятков человек. Military Watch ссылается на данные российских СМИ, которые заявили, что уничтоженный "персонал" состоял из высококвалифицированных специалистов, работающих с конкретными системами вооружений, слишком сложными для среднестатистического украинского военнослужащего.

Military Watch пишет, что несмотря на то, что развёртывание западного "персонала" на территории Украины уже широко распространено, появление там официальных контингентов сухопутных войск вызывает серьёзные опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта. На этот раз уже между Россией и НАТО.