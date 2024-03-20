Только вряд ли передадут, поскольку "Пэтриоты" взять негде

ЗРК С-300ПМУ1 греческой армии. Фото: Министерство обороны Греции

Старшие западные "товарищи" всячески помогают Киеву, собирая во всех уголках земного шара вооружение советского и российского производства. В первую очередь американцев интересуют авиационная техника и системы противовоздушной обороны. Между тем, в самом Североатлантическом альянсе есть страна, в распоряжении которой имеются достаточно современные комплексы ПВО С-300 уже российского производства. Штаты неоднократно предлагали "подарить" эти системы Украине, но официальные Афины постоянно отказываются, опасаясь снижения собственного оборонного потенциала.

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Однако появилась информация о том, что Греция может передать Украине комплексы С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Defence24. Информация приводится со ссылкой на другой ресурс – ArmyRecognition.

Вообще изначально информация о том, что Афины могут пересмотреть свою позицию, появилась на страницах греческих СМИ. И появилась она после инцидента, произошедшего во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу, где он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоялся 6 марта. Как пишет Defence24, в тот день российская ракета "неизвестного" типа упала примерно в 150 метрах от политиков. При этом отмечено, что украинская ПВО ракету перехватить не смогла. Поэтому вопрос о передаче греческих зенитно-ракетных комплексов должен вновь обсуждаться среди лиц, принимающих решения. Основной упор делается на системы С-300ПМУ1, которые уже когда-то хотели предоставить Украине взамен на американские комплексы Patriot. Об этом ещё в конце 2022 года рассказал министр обороны Греции Николаос Панайотопулос. Поэтому свежая информация не является чем-то новым, хоть и означает некоторое смягчение позиции греческих властей.

Defence24 отмечает, что выполнить условие Афин будет весьма проблематично, учитывая потребности стран, которые уже эксплуатируют или недавно приобрели [вероятно, речь о невыполненных заказах, прим.] зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, есть Украина, которая получает "бесплатно" все элементы этих систем. Отмечено, что выдвигая свои условия, греки демонстрируют прагматизм на фоне достаточно непростых отношений с Турцией.

Также Defence24 сообщает, что на вооружении греческой армии имеются другие типы постсоветских систем ПВО. Это "Оса-АКМ" и "Тор-М1" в количестве 25 и 39 установок соответственно. После расторжения с Россией контракта на обслуживание этих систем, они, вероятно, будут выведены с эксплуатации. После чего эти комплексы могут оказаться на Украине.

P.S. Действительно, ЗРК малой дальности запросто могут быть переданы Киеву, хотя это будет являеться вопиющим нарушением экспортных контрактов. Но коллективный Запад давно не соблюдает условия договоров. Что касается комплексов С-300, то вряд ли Афины пойдут на такой шаг. Проблема в том, что ЗРК Patriot взять просто негде. Американцы сами испытывают дефицит таких систем.