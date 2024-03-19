Власти Румынии профинансировали реконструкцию уже имеющейся военной базы альянса

Фото: NATO

После окончания Второй мировой войны американские военные довольно плотно обосновались на территории Европы. И уходить они оттуда не намерены. Более того, Вашингтон только расширяет своё военное присутствие на территории Старого Света.

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Стало известно, что крупнейшая база НАТО [соответственно, и войск США, прим.] будет построена на территории Румынии. Информацию об этом опубликовали местные СМИ. Собственно, речь идёт не о строительстве "с нуля", а о реконструкции уже имеющегося военного объекта.

Как сообщается, румынские власти расширяют авиационную базу "Михаил Когэлничану", расположенную неподалёку от Констанцы. Ориентировочная стоимость всего комплекса составляет около €2,5 миллиардов. После реконструкции авиабаза должна стать "столицей НАТО" в Европе.

Военная инфраструктура будет расширена. В частности, будут построены новая взлётно-посадочная полоса и другие объекты. Помимо этого планируется и возведение гражданской инфраструктуры – жилых домов, школ, детских садов, больниц, магазинов и парков развлечений. Согласно планам, на объекте будут размещены 10000 человек военнослужащих, а также члены их семей.

Озвученные сроки строительства новых объектов – пять лет. Под новые объекты уже экспроприировано 2300 га пахотных земель вокруг базы "Михаил Когэлничану" [в настоящий момент площадь самой базы составляет всего 500 га, прим.]. В результате площадь всей базы составит 2800 га, а её окружность будет составлять 30 километров. Таким образом, модернизированный аэродром будет иметь большую площадь, чем американская база Рамштайн.

В настоящее время на румынском аэродроме дислоцируются около 4 тысяч американских военнослужащих.

P.S. Модернизация авиабазы говорит о том, что Вашингтон не отказался от своих намерений по контролю над Черноморским регионом. С высокой долей вероятности, из 10 тысяч военных НАТО большую часть будут составлять именно военнослужащие США.