Только непонятно, где европейцы будут брать танки

Основной боевой танк Leopard 2. Фото: commons.wikimedia.org

Страны коллективного Запада всё никак не могут успокоиться. В европейских столицах очень желают максимального ослабления России и даже её поражения. Поэтому коллективные европейцы, скооперировавшись, оказывают максимальную "помощь" Киеву в формате так называемых коалиций. Сколько их [коалиций, прим.] уже было? Истребительная была, артиллерийская тоже, коалиция беспилотников тоже создана... Теперь же стало известно, что Германия и Польша инициировали создание "танковой" коалиции в поддержку Украины.

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18 марта министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, состоявшейся в окрестностях Варшавы, заявил об "активации" этой коалиции. Она начнёт свою работу уже 26 марта. Как заявил польский политик, помимо непосредственно Польши и Германии, о своём намерении присоединится к коалиции уже заявили Великобритания, Швеция и Италия.

Интересно, а где эти коллективные европейцы намерены брать танки? Для справки, самым большим танковым парком из всех обозначенных стран в настоящий момент обладает только Польша. Но эта страна уже передала Украине более трёхсот танков, имевшихся в запасах. Вряд ли официальная Варшава пожертвует самыми современными из имеющихся у неё боевых машин. Что касается Германии, то её бронетанковый парк существенно уступает польскому. Согласно данным польских СМИ, в настоящий момент бундесвер располагает 328 танками Leopard 2. Ещё хуже ситуация у Великобритании. В британской армии лошадей больше, чем танков. У Швеции и у Италии с танками тоже негусто.

Сомнительно, что европейцы смогут нарастить выпуск бронетанковой техники. Британские танковые заводы давно закрыты. Остаётся только Германия. Но, согласно оценкам польских экспертов, единственный немецкий производитель танков концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в настоящий момент может выпускать около 26 танков в год. Это для нужд бундесвера. А ведь есть ещё экспортные заказы, темпы исполнения которых тоже не высоки. Всего по 1-2 танка ежемесячно.