Глава оборонного ведомства Испании решила не отставать в громких заявлениях от своих коллег из Германии и Великобритании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Фото: AFP © Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA

Коллективные европейцы продолжают нагнетать обстановку. А всё почему? А всё потому, что им не нравятся успехи России в ходе проведения Специальной военной операции. Кроме того, им не нравится то, что российская экономика не оказалась "разорванной в клочья" (по заветам экс-президента США Барака Обамы) из-за многих санкционных пакетов, а наоборот, только растёт.

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Страны коллективного Запада мечтали максимально ослабить Россию, и не только ослабить, но и победить на поле боя. Именно об этом когда-то говорил господин Жозеп Боррель, который является руководителем всей европейской дипломатии. Тот самый человек, который уверен в том, что Европа – это "дивный сад". Хотя никакой не сад, да и если учесть заявления Борреля, возникают ощущения, что он руководитель совсем не европейской дипломатии, а работает на окладе у Вашингтона.

Коллективному Западу не удалось "победить" Россию. Именно по этой причине в Европе форменная истерика. Только и разговоров о том, что Россия якобы вдруг на кого-то там "нападёт", как только закончит Специальную военную операцию. Зарубежные политические деятели постоянно призывают население своих стран готовится к войне. На данную тему высказались уже все, кто хотел, начиная от министров обороны Германии и Великобритании, заканчивая политиками рангом поменьше.

От своих коллег по оборонным ведомствам решила не отставать министр обороны Испании Маргарита Роблес, которая выразила мнение о том, что угроза потенциальной войны является "тотальной и абсолютной". Об этом со ссылкой на испанскую прессу сообщает агентство ТАСС.

"Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, это реальность, – сказала она в интервью газете La Vanguardia. – Угроза тотальная и абсолютная".

При этом глава оборонного ведомства Испании выразила надежду, что все союзники продолжат оказывать помощь Украине. Кроме того, Роблес добавила, что прошло два года, а ситуация для Украины всё сложнее, нежели для России. А ещё министр обороны Испании честно призналась, что "они" [видимо, коллективный Запад, прим.] думали, что летнее контрнаступление Украины будет "более успешным".

При этом отмечено, что Испания, как и большинство стран Североатлантического альянса, не поддерживает гипотетическую отправку войск на Украину. Со слов Маргариты Роблес, испанских военнослужащих нет и не будет на Украине.