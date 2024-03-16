Очередной инцидент с британским флагманским авианосцем

Авианосец HMS Queen Elizabeth. Фото: Королевский флот Великобритании

Когда-то островная Великобритания по праву считалась настоящей владычицей морей. Однако былая слава осталась в прошлом, остались лишь амбиции лондонских политиков. Королевский флот постоянно преследуют проблемы. Одна из них произошла недавно. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

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Как говорится в материале, на флагманском корабле, которым является авианосец HMS Queen Elizabeth, произошёл пожар. Инцидент произошёл в прошлую пятницу после 23-00. Предположительно, источник возгорания находился в блоке кондиционирования. Пожар охватил столовые и спальные помещения экипажа, уничтожив 100 коек. В результате инцидента 10 морякам потребовалась медицинская помощь.

The Sun сообщает, что экипаж корабля тушил пожар при помощи огнетушителей. Отсеки были изолированы во избежание распространения огня. Об инциденте было сообщено лишь в 4-30 утра.

Издание ссылается на некий источник, который проинформировал о том, что приказ покинуть нижние палубы пришёл после возникновения пожара. Затем моряки собрались в ангаре для подсчёта личного состава. При этом выяснилось, что некоторые моряки были "навеселе" по случаю пятницы. При этом они не находились на дежурстве. Те же, кто оказался в хорошей форме, помогли с тушением пожара. В результате он был погашен при помощи сплинкерных систем.

Авианосец был пришвартован в порту Гленмаллан (Шотландия). Там он находился для разгрузки боеприпасов. Согласно заявлению представителя командования флота, инцидент никак не повлияет на боевую готовность HMS Queen Elizabeth.

Интересно, что в своём материале британские газетчики прямо называют этот корабль "проклятым авианосцем".