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crazycat21
Forbes: ВС РФ эффективно применяют дронов и артиллерию против ВСУ
Военный обозреватель американского издания признал, что российская армия существенно сократила время между обнаружением цели и её поражением

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Скриншот видео Минобороны РоссииВ последнее время российская армия постоянно совершенствуется. Это вынуждены признавать даже те западные эксперты, которые всегда отличались своими довольно субъективными и однобокими оценками. К таковым относится Дэвид Экс, военный обозреватель американского журнала Forbes.

Некоторое время назад Министерство обороны России опубликовало кадры ракетного удара по трём украинским вертолётам в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения для. Вертолёты семейства Ми-8/17 были накрыты ударом снаряда с кассетными боеприпасами. В результате две машины были уничтожены. Именно этот момент и привлёк внимание эксперта из США.

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Как заявил в своей публикации Дэвид Экс, этот удар продолжает серию успешных ударов российской армии. Примерно в течение недели ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и пару вертолётов.

Аналитик вынужден констатировать, что оперативная цепочка российской армии, состоящая из артиллерии и дронов (они позволяют обнаруживать цели далеко от ЛБС), быстро совершенствуется. Временной интервал между обнаружением цели и её уничтожением значительно сократился.

Российская армия применяет всё больше и больше разведывательных дронов, передающих качественные изображения по защищённым каналам артиллерийским батареям и расчётам беспилотников-камикадзе.

Теперь украинским командирам стало очевидно, что их подразделения не находятся в безопасности даже на удалении в 80 километров от ЛБС. Особенно в светлое время суток. По мнению Экса, у командования ВСУ есть теперь два варианта. Первый – отвести вертолёты, ракетные установки и батареи ПВО подальше от линии боевого соприкосновения. Второй – добавить всему этому защиту. Но второй вариант означает развёртывание дополнительных систем постановки помех и систем ПВО. И те и другие в настоящее время в дефиците.

#новости #техника #армия #оружие #дроны #военные новости #конфликты
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