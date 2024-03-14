Шведские военные провели испытания новейшей системы управления войсками в ходе учений бронетанкового батальона.

Бронетанковый батальон шведской армии готовится к испытаниям системы управления и контроля LSS Mark. Фото: Управление военной техники Швеции

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что вооружённые силы Швеции протестировали свою новую систему управления и командования LSS Mark во время недавних боевых учений бронетанкового батальона. Как говорится в материале, LSS Mark — это цифровая платформа управления боем, разработанная для поддержки наземных подразделений на поле боя. Система устанавливается на технику (танки и гусеничные машины), для обеспечения бесперебойной координации между командирами "дивизий" и войсками. Новое решение находится на этапе внедрения в шведские вооружённые силы.

реклама

Defense Post со ссылкой на официальный Стокгольм сообщает что недавняя демонстрация системы LSS Mark продолжалась неделю и включала проверки начиная "от гаража" и заканчивая реальным моделированием. Затем задействованные в манёврах подразделения дополнительно проверили функции радио, антенны и микрофона системы "в активном сценарии".

"Цель заключалась в том, чтобы ответить на вопрос, сможете ли вы возглавить бронетанковый батальон с помощью этой системы", — пояснил руководитель проекта Шведского управления материальных средств (FMV) Магнус Торнехайм.

"Вооруженные силы обратились к нам за помощью с технической поддержкой, и они также хотят, чтобы мы проверили, что система работает в полную силу".

В материале Defense Post также сообщается, в ходе учений было проверено, "как ведёт себя подразделение", и на каком расстоянии его можно "увидеть" при помощи дронов и средств радиоразведки. Было произведено множество различных испытаний, задачей которых являлось установление того, подходит ли новая система для управления бронетанковым батальоном.

По данным шведского правительства, подход, использованный при оценке LSS Mark, был основан на лабораторных испытаниях предыдущих систем поддержки командования, включая старую систему управления боем и соответствующий ей источник питания.

Defense Post отмечает, что по результатам батальонных испытаний тестировщики передадут отчёты экспертам по управлению программой и Вооружённым силам Швеции для получения обратной связи и определения вариантов использования новой платформы.