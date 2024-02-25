Себастьян Лекорню недвусмысленно дал понять, что видит в России угрозу своей стране. При этом он не привёл никаких доказательств и фактов. Всё в рамках "лучших" традиций западной политики

Министр обороны Франции Себастьян Лекарню. Фото: Sipa/Jacques WITT В последнее время в коллективной Европе только и разговоров о том, что Россия в течение нескольких ближайших лет якобы может напасть на одну из стран Североатлантического альянса. По данному поводу высказались все, кому было не лень: от политиков Великобритании, Германии и Швеции до ответственных лиц Польши и республик Прибалтики.

С прибалтийскими политиками, которые недвусмысленно дают понять старшим партнёрам по альянсу, что их страны чуть ли не в одиночку обороняют весь восточный фланг НАТО, всё понятно. У них работа такая – традиционно "бояться" Россию. С политическими деятелями из Варшавы также всё ясно. Градус русофобии в Польше постоянно растёт. Но остальные то что? И это при том, что Кремль неоднократно заявлял, что Россия ни на кого нападать не собирается. Ни на одну страну НАТО или Евросоюза. В этом нет никакого смысла: ни геополитического, ни военного, ни экономического...

реклама

Но тренд в коллективной Европе уже задан. И, похоже, от этого тренда решили не отставать во Франции. Себастьян Лекорню, министр обороны этой европейской страны, заявил, что Россия представляет угрозу для Франции. И не только для неё, но и для союзников по НАТО. Свою точку зрения этот политик изложил в интервью местной [французской, прим.] ежедневной газете Midi Libre. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Журналисты газеты задали вопрос, представляет ли Россия угрозу Франции? На поставленный вопрос политик ответил утвердительно.

"Да, а также для всех европейцев, союзников по НАТО. В качестве примера возьмем ситуацию с кибератаками: представьте себе одновременные кибернападения на больницы, мэрии, предприятия, газеты, такие как Midi Libre, с похищением данных. Это реально существующие случаи", – сказал министр.

При этом отмечено, что в беседе с журналистами политик так и не смог привести конкретные примеры кибератак, которые Россия якобы производила на Францию. Ох, уж эти русские хакеры, не дают покоя цивилизованной и просвещённой Европе...

Как сообщает ТАСС, немногим ранее Лекарню уже заявлял о французской прессе о росте хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса Франции. По мнению главы военного ведомства, за этими атаками стоит Россия.

Вообще, все эта занимательная история, рассказанная главой оборонного ведомства Пятой республики очень напоминает эпизод из одного отечественного художественного фильма, давно ставший мемом. Видишь суслика? Нет. И я не вижу, а он есть! (с).