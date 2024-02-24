От иностранных аналитиков не укрылось, что в России разрабатывается новая тяжёлая огнемётная система

Работа ТОС-1А "Солнецепёк". Фото: ТАСС / Министерство обороны РФ

Всевозможные зарубежные эксперты и аналитики продолжают внимательно следить за российскими оружейными новинками, а так же за тактикой их применения. В современных геополитических реалиях этот интерес стал ещё более пристальным. От этих экспертов не укрылись планы отечественной оборонной промышленности по созданию тяжёлой огнемётной системы (ТОС) нового поколения. В частности, о новой разработке сообщил профильный ресурс Army Recognition.

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Как сообщается, разрабатываемая новая ТОС-3 "Дракон" является дальнейшей эволюцией систем ТОС-1A и ТОС-2, славящихся своей огромной разрушительной мощью. В своей публикации ресурс ссылается на заявления источников в российском военно-промышленном комплексе, которые сообщили, что новая система будет использовать элементы конструкции своих предшественников. Одним из таких элементов является шасси танков Т-72 или Т-90. Выбор такой платформы свидетельствует о надёжности и высокой мобильности новой огнемётной системы на поле боя. Кроме того, ТОС-3 "Дракон" получит систему пакетного заряжания пусковой, аналогичную той, что используется в системе ТОС-2 "Тосочка". Такое нововведение значительно повысит эффективность операций по перезарядке, что очень важно в современных боевых действиях.

Как говорится в материале Army Recognition конкретные детали относительно текущей разработки проекта, сроков его реализации и серийного производства пока неизвестными. Повышенный уровень секретности является свидетельством стратегической важности новой ТОС-3 в рамках усилий России по модернизации своей армии.

Развёртывание огнемётных систем ТОС-1А и ТОС-2 в ходе проведения Специальной военной операции подчёркивает решающую роль такого рода оружия на линии фронта. В Army Recognition считают, что разработка ТОС-3 является свидетельством продолжающейся эволюции семейства термобарических огнемётных систем.

Стратегической ценностью семейства ТОС названа способность наносить беспрецедентные разрушения на ограниченной территории. Высокая поражающая способность такого рода оружия делает его очень опасным против живой силы, укреплений и лёгкой техники. Кроме того, зарубежные эксперты указывают на то, что нельзя недооценивать уровень психологического воздействия на солдат противника, когда всего лишь один залп производит огромные разрушения. А вообще, по мнению иностранных аналитиков, перспективная ТОС-3 "Дракон" – это будущее технологий термобарической войны. Данная система объединяет лучшие характеристики своих предшественников с новыми технологическими достижениями.

P.S. Cогласно сообщениям российских СМИ, в начале февраля 2023 года завод "Омсктрансмаш" подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 "Дракон" и изображения к нему. Судя по изображению, новая огнемётная система будет иметь всего 15 снарядов в пакете, в то время как пакет ТОС-2 "Тосочка" вмещает 18 реактивных снарядов. Не исключено укрупнение калибра.