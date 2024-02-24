Немцы увидели брешь в своей противовоздушной обороне и решили приобрести новейшие ЗРПК

ЗРПК Skyranger 30. Фото: Rheinmetall

Как сообщают профильные ресурсы, 21 февраля бюджетный комитет немецкого бундестага (парламента) разрешил властям страны произвести закупку новых систем ПВО ближнего радиуса действия. Речь идёт о зенитных ракетно-пушечных комплексах Skyranger 30 на шасси бронетранспортёров Boxer с колёсной формулой 8x8.

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Основным вооружение ЗРПК Skyranger 30 является 30-мм автоматическая пушка, дополнительным – последняя версия ракет Stinger. Первоначально Германия планирует приобрести всего 19 таких комплексов. Стоимость покупки оценивается в 650 миллионов евро. Отмечается, что покупка будет осуществлена в рамках стратегии противовоздушной обороны, направленной на борьбу с беспилотниками. Заказ финансируется из специального фонда бундесвера. Он также включает в себя расходы на проектирование нового комплекса. Стоимость работ по данному направлению составляет 37 миллионов евро.

Заказанный пакет вооружения состоит из одного прототипа, 18 линейных установок Skyranger 30, 8 транспортно-заряжающих машин, 8 машин-мастерских и 18 тренажёров. В перспективе бундесвер может приобрести ещё три десятка ЗРПК Skyranger.

Как сообщает ресурс Army Recognition, Skyranger 30 — это модульное и масштабируемое гибридное решение, предназначенное для противодействия всему спектру будущих воздушных угроз. Комплекс представляет собой комбинацию вооружения: автоматической пушки калибра 30 миллиметров, управляемых зенитных ракет и высокоэнергетического лазера (вариант Skyranger 30 HEL). В сочетании с подходящим набором "датчиков" [вероятно, в данном случае речь идёт о ещё каких то РЛС, прим.] комплекс может автономно контролировать воздушное пространство и выбирать наиболее подходящий тип оружия для нейтрализации обнаруженной угрозы. По версии Army Recognition, комплекс Skyranger 30 может защитить подразделения на марше, а также прикрыть критически важную инфраструктуру.

Комплекс снабжён автоматической револьверной пушкой Oerlikon KCE-ABM калибра 30x173 мм со скорострельностью 1200 выстрелов в минуту. В состав боекомплекта орудия входят снаряды с программируемым взрывателями, которые повышают вероятность поражения даже самых мелких воздушных целей. Управляемые ракеты повышают эксплуатационную гибкость системы и максимальную дальность действия системы.

Что касается варианта Skyranger 30 HEL, то он оснащён лазерным источником и лазерной системой наведения. Эти два компонента встроены в корпус боевой машины. Лазерная боевая станция установлена непосредственно в башне. Эта станция отслеживает цели в автоматическом режиме и нейтрализует их лазерным лучом.

Как отмечено, в ходе испытаний образцы систем лазерного оружия достигли мощности 20 кВт, в перспективе планируется довести мощность лазеров до 100 кВт. Используемая лазерная станция имеет собственные приборы для отслеживания и идентификации целей.

Интересно, что пока таких систем ПВО на вооружении немецкой армии нет. Согласно открытым данным, в 2023 году Украина получила некоторое количество установок Skyranger 30 для тестирования в боевых условиях. Кроме того, определённый интерес к новой системе противовоздушной обороны проявляют отдельные страны Европы.

Примечательно, что на вооружении немецкой армии в настоящее время вообще отсутствуют пушечные зенитные комплексы. Последние ЗСУ Gepard были выведены из эксплуатации ещё в далёком 2012 году. С тех пор в противовоздушной обороне Германии образовалась брешь.